Pepelu y el Levante se reencuentran un año después

Pepelu se volverá a ver las caras con el Levante UD. El mediocentro del Valencia CF se reencontrará este verano con el que fuera su equipo. Será el próximo 31 de julio en un amistoso de pretemporada que enfrentará a los dos clubes de la ciudad a partir de las 19:00 horas en Paterna.

El Valencia pagó 5 millones de euros al Levante el pasado verano por Pepelu en un fichaje estratégico que ha resultado fundamental para el buen rendimiento del equipo de Rubén Baraja a lo largo de la temporada. El centrocampista firmó un contrato por las cinco próximas temporadas (hasta junio de 2028) con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

El jugador defendió en su rueda de prensa de presentación que las cosas se hicieron «bien» y que las tres partes (Valencia, Levante y jugador) salieron «ganando». «Las cosas se han hecho bien, las tres partes implicadas han salido ganando». Es un reto para mí, es lo que estaba buscando tras un año en Segunda división, volver a jugar en Primera», afirmó. Y así fue. El Valencia se hizo con un futbolista capital para el centro del campo del Pipo y el Levante ingresó una cantidad económica necesaria tras el no-ascenso a primera. Y es que, Pepelu nunca se ha sentido un «traidor». «La opinión de la gente me da igual, no me siento traidor, ha surgido esta posibilidad y, como digo, todas las partes hemos salido ganando», explicaba el verano pasado.

El Levante emitió un comunicado agradeciendo «el trabajo, implicación y profesionalidad», del jugador. «Desde el Levante UD queremos agradecer su trabajo, implicación y profesionalidad durante su etapa como levantinista y le deseamos el mayor de los éxitos, tanto a nivel profesional como personal». Pepelu ha dado un salto en su carrera y ha firmado el mejor año deportivo de su vida con 37 partidos de LaLiga, 7 goles y un hueco en la prelista de la selección de Luis De la Fuente.