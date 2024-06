Diakhaby, un icono de la «solidaridad»

Mouctar Diakhaby no es un deportista más. La dimensión humana del jugador del Valencia CF le ha convertido en una inspiración en materia social en luchas como detener el racismo o vertebrar causas y políticas en favor de la solidaridad con las personas migrantes en un contexto en el que muchas se ven forzadas a abandonar su hogar en busca de un futuro y una vida más digna. El ‘4’, que se encuentra recuperándose de la gravísima lesión de rodilla que se hizo en el partido contra el Real Madrid en Mestalla, ha estado estos días reunido y se seguirá reuniendo con responsables de las Naciones Unidas con motivo de apoyar las iniciativas de este ente relacionadas con los problemas y los retos derivados de la migración de los guineanos. Este lunes, sin ir más lejos, visitó Ángel Carrascal Gutiérrez, embajador del Gobierno de España en Guinea y le obsequió con una camiseta valencianista y de la Selección de Guinea antes de meterse en materia, ya que el embajador es un reconocido fanático del mundo del fútbol.

Durante su visita, en la que Diakhaby estuvo con diferentes representantes de las Naciones Unidas, se discutió al rededor de los retos derivados de la migración y, tal y como explican en sus redes sociales, promocionar una migración «segura y ordenada» de las personas que lleguen a España. Cabe recordar que el jugador del Valencia ostenta el cargo de Embajador de Buena Voluntad de las Naciones Unidas y es visto por dicho ente como una figura clave por desempeñar un papel «esencial para inspirar la solidaridad hacia las personas migrantes», tal y como afirman desde la embajada.

Ejemplo social

Diakhaby se encuentra en estos momentos inmerso también en su larguísima recuperación después de someterse a las intervenciones médicas pertinentes y trabajando para volver a vestirse de corto en Mestalla, algo para lo que todavía quedan muchos meses. Mientras tanto, sin hacer mucho ruido ni requerir de ningún tipo de campaña mediática, sigue colaborando en iniciativas de naturaleza social, algo que no sorprende al valencianismo, pues ya conoce de primera mano su incansable lucha y su postura de dignidad combatiendo una de las grandes lacras del mundo: el racismo, haciéndolo además de una forma férrea, denunciando la impostura y la instrumentalización que se hace de esta lucha.

Diakhaby fue el primer futbolista de Primera División que decidió abandonar un partido de fútbol después de denunciar un insulto racista en contra. La actuación de los organismos representativos del fútbol español, no obstante, dejó mucho que desear y el futbolista guineano terminó sintiéndose desprotegido. A pesar de ello, el ‘4’ no ha dejado pasar la oportunidad de dar charlas dentro de la Academia para contar su experiencia y concienciar a chicos jóvenes, así como denunciar estos lamentables comportamientos en repetidas ocasiones en entrevistas y otros foros en los que ha tenido la oportunidad, motivo por el cuál ha llegado a convertirse en una figura tan relevante como para colaborar con instituciones del prestigio y la relevancia de las Naciones Unidas.

Diakhaby no posó con la pancarta de la RFEF y LaLiga / Redacción SD

Contra el ‘postureo’

Las causas sociales se están utilizando como estrategia de marketing por parte de muchos organismos, marcas e instituciones. Diakhaby se lo toma muy en serio y una de las mayores pruebas de ello fue el hecho de no posar con la pancarta de la RFEF, LaLiga y el CSD tras el ‘caso Vinícius’ para retratar que todos los que reciben violencia racista -física o verbal- son igual de víctimas y que no se puede hacer distinción según la camiseta que se pongan a la hora de organizar campañas. El gesto fue muy poderoso y el tiempo le ha acabado dando la razón, ya que solo el Valencia CF y Mestalla han recibido castigo entre todos los casos de insultos racistas que ha habido en campos de fútbol en las últimas dos temporadas. Sin ir más lejos, el Civitas Metropolitano y el Coliseum Alfonso Pérez no tuvieron ningún tipo de cierre parcial.