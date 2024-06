Castilejo se ofrece al Málaga antes del regreso a Mestalla: "Me gustaría volver"

Samu Castillejo quiere jugar en el Málaga. El futbolista del Valencia se ha ofrecido para volver al que fuera su club. El malagueño, con contrato en vigor en en la entidad de Mestalla hasta el próximo 30 de junio de 2025, se ha postulado públicamente para regresar al equipo de su «tierra» después de su cesión fallida al Sassuolo italiano el año pasado con descenso a la Serie B incluido.

Según el futbolista, asegura que "las ganas están por encima del dinero o de cualquier otra cosa". "Me gustaría volver al Málaga. Es la ilusión más grande que tengo porque solo disfruté un año, me fui muy joven, y me gustaría poder terminar en mi tierra. El sentimiento y las ganas están por encima del dinero o de cualquier otra cosa", manifestó en declaraciones al ‘Diario Sur’.

Castillejo es una de las patatas calientes del Valencia en el mercado de fichajes de este verano. El extremo no contaba para Rubén Baraja e hizo las maletas el pasado verano rumbo al Sassuolo italiano, donde también militaba Uros Racici.

La temporada en la Città del Tricolore fue de mal en peor para él. Comenzó de forma muy irregular y terminó con una dinámica horrenda que empujó al Sassuolo a la Serie B, consumando el primer descenso de su historia. En lo individual, Castillejo ha ido de más a menos hasta desaparecer del once, en parte por problemas en su rodilla. En los últimos 17 partidos solo acumuló 47 minutos y en toda la temporada no registró goles ni asistencias.

Tiene contrato hasta 2025 y el Valencia le buscará acomodo de nuevo este verano, ya sea mediante una venta o una cesión. No entra en los planes de Baraja. El Pipo no lo quiere y es posible que se intente buscarle una salida rápida o bien un acuerdo de rescisión. No se descarta que las conversaciones tarden en producir un resultado y el andaluz se tenga que incorporar a la pretemporada. Para evitar esta situación incómoda, podría tener una prórroga de días.

