Operación central, una promesa a Baraja en diferido

El verano de 2023 fue un verano difícil en todos los sentidos. Baraja necesitaba reforzar la plantilla, el equipo había sufrido para salvar la categoría y jugadores con cierta influencia en el equipo y nivel como era el caso de Samuel Lino y Justin Kluivert abandonaban el equipo después de terminar sus cesiones. Otros, como era el caso, Cavani o Yunus Musah se marchaban después de no haber estado al nivel esperado, aunque en el caso del segundo fue dejando una suma importante de dinero. Con todo eso era obligatorio acudir al mercado para darle al técnico suficientes recursos en un Valencia CF que con Meriton ha ido debilitándose año a año. El pivote era una de las parcelas a mejorar y ahí Pepelu sí fue una solución eficiente y de rendimiento inmediato pero otras zonas como la del extremo o la del central no tuvieron ese impulso por parte de la propiedad, que además no consiguió cumplir con alguno de los 'pactos' que hubo en esas reuniones previas al mercado. Y es ahí donde entra la operación Cenk Ozcakar.

El central turco no había tenido un gran papel la temporada anterior y la gran duda sobre la ejecución de su fichaje estaba en el aire. En esas primeras conversaciones entre secretaría técnica y el Pipo, Baraja dejó claro que no estaba en contra de que siguiera el turco pero el pago de 5 millones tal vez era más importante en un jugador que convenciera más al cuerpo técnico y sobre todo que fuera a ser titular indiscutible. El mensaje de los 'cómodos plazos' y el de que a nivel contable Cenk no generaba un impacto demasiado negativo era el argumento del Valencia CF para atacar su incorporación pero en esas conversaciones llegó otro momento importante y, a priori, de consenso: el Valencia CF tenía que firmar a otro central titular.

Mosquera celebra un gol con Cenk detrás / EFE

El verano arrancó con la sensación de que Cenk era una apuesta de club y faltaba una apuesta de entrenador. El técnico esperaba otro central y el club no cumplió con esa parte y ahora incluso podría perder a otro más de los que arrancaron el pasado curso. Con Paulista ya fuera por motivos económicos y Diakhaby que se perderá la temporada y que no tiene plazos todavía para su vuelta, Mosquera es una de las figuras importantes en el mercado valencianista. Tanto es así que es el central de LaLiga que más goles ha evitado esta temporada según datos de Olocip, como informó Superdeporte y cuyo informe también apareció en la web del propio Valencia CF días más tarde. Si el curso pasado, el técnico ya necesitaba jugadores en esa zona defensiva, este año perdiendo a más protagonistas la necesidad aumenta. Más allá incluso de la plena confianza que existe en Yarek y en un Tárrega que se ha convertido en el mejor central de la Liga Hypermotion en la segunda vuelta.

¿En qué punto está la zaga?

El verano arranca en el Valencia CF con la vuelta de Eray Cömert al Valencia CF aunque se espera que pueda salir y con el resto de los centrales en standby. De momento, Yarek, Tárrega y Cenk son los tres fijos aunque por el turco se escuchan ofertas, mientras que Mosquera, con quien hay plena confianza desde la entidad y se ha convertido en uno de los mejores centrales de LaLiga y con muchos pretendientes en Europa, podría recibir muchas ofertas durante julio y agosto.

En cualquier caso, la intención del Valencia CF es renovarle. Por otra parte está Rubén Iranzo. El jugador, que ya sabe lo que es debutar en Primera, ha demostrado tener potencial pero lo mejor para todas las partes, salvo giro de última hora, sería la de salir cedido para sumar minutos y mostrar su talento.