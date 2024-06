Peter Lim reaparece en la escena pública en Singapur

A Peter Lim en Valencia hace tiempo que no se le espera, lleva cerca de 2.000 días sin poner un pie en Mestalla ni sus inmediaciones y no hay visos de que vuelva a hacerlo. Más allá de esto, también hacía mucho tiempo que no hacía ninguna aparición pública... Hasta ayer. El magnate singapurense estuvo en la ceremonia de entrega de las ‘becas Peter Lim’ de la Fundación Olímpica de Singapur acompañado de dos conocidos del valencianismo, aunque ninguno de ellos por su recurrente presencia en los asuntos del Valencia: su hijo Kiat Lim y el consejero Ng Ser Miang.

Es cierto que el máximo accionista del club de Mestalla no es un empresario precisamente dado a aparecer en la escena pública, pero sí es habitual verle en las redes sociales de sus hijos en fechas como su cumpleaños o reunido con futbolistas y exfutbolistas del entorno del Manchester United como Cristiano Ronaldo o David Beckham. En su último aniversario, no obstante, su hija le felicitó con una fotografía de archivo, pero no de este año. En este evento muy señalado para él dentro de la vida social singapurense, no obstante, sí ha querido estar presente.

Donde no deja sentir su presencia es en el día a día de la entidad de Mestalla. Al contrario que sucedió con Gennaro Gattuso, con Rubén Baraja -con el que se negocia una renovación de contrato y que la temporada pasada evitó el descalabro de caer a Segunda División- ni tan siquiera ha tenido la deferencia de llamarle por teléfono para conocerle, saber de primera mano sus impresiones y brindarle su respaldo en un momento clave como es la extensión de su contrato. Muestra constante de su desinterés por un club al que está empequeñeciendo con su gestión y la de su equipo.

Kiat Lim se diluye

Ese vacío que dejaba Peter prometió llenarlo Kiat hace dos años cuando apareció en la Junta General de Accionistas, pero a la siguiente ya no acudió y se presentó de forma telemática. También ha publicado en sus redes sociales cosas totalmente ajenas al Valencia CF mientras el conjunto blanquinegro se encontraba jugando.

Kiat Lim también estuvo en el evento / SD

