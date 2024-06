El 'caso Javi Guerra', todavía en fase inicial: no hay 'OK' ni acuerdo

Javi Guerra se ha convertido en uno de los principales nombres propios en clave Valencia CF de las últimas horas. La perla valencianista concentra el interés de grandes equipos europeos y en un Valencia de Meriton en el que todo futbolista que destaca es expuesto en el escaparate del mercado, el de Gilet no es una excepción. Desde hace varios días, el Nápoles y el FC Barcelona se han postulado como los dos equipos mejor colocados para hacerse con sus servicios, aunque a día de hoy no existe acuerdo alguno con ningún club ni el futbolista ha dado el OK a ninguna operación.

Este viernes València se hacía eco de una información desde Italia que informaba de que Javi Guerra le había dado el 'sí' al Nápoles ante el deseo de Meriton de sacar al futbolista del club. Sin embargo, tanto fuentes cercanas a la parte del jugador como otras directas del conjunto italiano han negado este viernes a Superdeporte que la operación esté tan avanzada. Evidentemente el interés existe y el caso está abierto, pero ahora mismo no hay acuerdo ni principio de ello.

Eso en cuanto al Nápoles. El Barça, por su parte, también estudia su operación. Es un perfil distinto al que el conjunto azulgrana dispone en su plantilla y el precio de su cláusula, o uno cercano a ella, es considerado una buena oportunidad para el 'nuevo' Barça de Hansi Flick. En cuanto al estado del caso, es parecido al del Nápoles. No ha cogido forma ni mucho menos y ahora mismo no hay nada avanzado aunque el interés también existe.

Javi Guerra durante un partido con el Valencia, en el que ha tenido la confianza de Baraja desde su llegada al cargo / JM López

Otro culebrón que apunta a ir para largo

Con el caso Mamardashvili ya destinado a extenderse en el tiempo más de la cuenta, el de Javi Guerra apunta a ser otro culebrón con varios capítulos. Si Meriton finalmente se cierra en banda y opta por vernderlo sí o sí, como ocurrió con Carlos Soler, Ferran y tantos otros, comenzará un tira y afloja en el que el club pedirá un precio que está por ver si los clubes interesados desean pagar. Javi Guerra, por su parte y como ya contó Superdeporte, ve con buenos ojos continuar en el club y seguir dando pasos como valencianista, pero los caprichos de Meriton son los que son y no es fácil escabullirse de ellos.