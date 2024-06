Mosquera lidera el ‘baby Valencia’ al alza de Baraja

El paso de los meses no hace más que acentuar el mérito de Rubén Baraja en este Valencia CF. El Pipo es, con diferencia, el entrenador que peor situación se ha encontrado al asumir las riendas del equipo. Lo hizo en febrero de 2023 con un Valencia al borde del descenso y con una dinámica en caída libre. En un final de temporada no exento de dificultades y situaciones de máximo riesgo, Baraja salvó al equipo y lo hizo, además, apostando por los jugadores de casa, los canteranos de Paterna que saben más que nadie lo que pesa el escudo del Valencia. Hoy, más de un año después y tras una temporada mucho más placentera en la que los ‘nanos’ se han asentado, la apuesta acertada de Baraja y la gran respuesta de los jugadores se traduce en noticias positivas en clave mercado. Y es que la última actualización de valores del portal especialiado ‘Transfermarkt’ refleja que jugadores como Mosquera, Yarek, Diego López o Alberto Marí siguen cotizando al alza. También lo hace Pepelu, que no es canterano pero ha jugado en Mestalla su mejor temporada a nivel individual.

Cristhian Mosquera es la cara visible de este ‘boom’ de valores. El central emergió esta temporada como un central de nivel ‘top’ europeo y con el paso de las jornadas no ha dejado de crecer. Esa progresión se ha traducido en su precio estimado y Transfermarkt ya sitúa su valor en los 30 millones de euros, el doble de los 15 ‘kilos’ que presentaba el pasado mes de marzo.

Nuevos valores de los jugadores del Valencia / SD

Tras el central, Pepelu es el futbolista que más ha incrementado su valor. De los 16 millones ha pasado a 22. Una cifra que se refleja mucho mejor la temporada que ha completado a las órdenes de Rubén Baraja. Desde su fichaje procedente del Levante UD, el de Dénia se hizo amo y señor del centro del campo, destacando tanto en tareas de creación como en las defensivas. Además, sus siete dianas desde el punto de penalti le han convertido en el segundo máximo goleador valencianista de la temporada por detrás de Hugo Duro.

Quien también empieza a alcanzar un valor muy a tener en cuenta es Yarek Gasiorowski. En una dimensión menor, su caso es parecido al de Mosquera. La gestión de Meriton están precipitando su irrupción en el primer equipo, aunuqe su respuesta está siendo muy óptima. Con apenas 19 años, el canterano acumula mintos de calidad en Primera División y está llamado a tener un papel mucho más importante el próximo curso, como a Mosquera le ha sucedido en la campaña que acaba de terminar. El nuevo valor de Yarek alcanza los 15 millones de euros.

Hasta los 14 millones llega Diego López. El asturiano ha sido esta temporada el mejor extremo de la plantilla, por lo menos el mejor en términos estadísticos. Con 22 años todavía, su margen de crecimiento es todavía grande. También han visto su precio crecer Jesús Vázquez y Alberto Marí. El lateral hasta los tres millones y el delantero hasta el millón y medio. Ambos han participado más en el final de temporada y han completado actuaciones interesantes. Cenk, que ha disputado muchos minutos por la lesión de Diakhaby, también ha elevado su valor a cuatro millones.

El lastre de las lesiones

También hay jugadores que han perdido valor, aunque en la mayoría de los casos es a consecuencia de las lesiones como ha ocurrido con Mouctar Diakhaby y José Luis Gayà. El franco-guineano, lesionado de gravedad sin fecha determinada de regreso, ha perdido la mitad de su valor descendiendo hasta solo dos millones. El capitán, por su parte, ha perdido cinco millones y se sitúa en 25. Otros futbolistas que han caído son Amallah (1,5), cuya aventura en Mestalla se puede catalogar de fracaso, y Yaremchuk (3,5), que ha rendido a cuentagotas. En cualquier caso, ninguno de los dos continuará en la plantilla del Valencia la temporada que viene. Jaume Doménech también ha perdido valor.