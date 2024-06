Los detalles de la aprobación de la APV para negociar un convenio con el Valencia de Meriton

En la noche del viernes, la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) comunicó que una mayoría de 161 peñas ha decidido que la Junta directiva inice negociaciones con el Valencia CF para la consecución de un nuevo convenio, inexistente desde el 30 de junio de 2020. El entonces presidente del club, Anil Murthy, decidió reducir toda clase de gastos y comenzó con las peñas, a las que dos meses más tarde las expulsó de su sede en Mestalla tras 25 años instaladas en las entrañas del viejo coliseo.

Conforme a los Estatutos de la APV, sus directivos acordaron abrir el pasado 12 de abril un periodo de consulta y votación entre las 286 peñas adscritas al colectivo. Fuentes de la directiva aseguran que este proceso se inició porque «entre octubre y noviembre de 2023, alrededor de 30-40 peñas lo pidieron». «¿Quieres que la Agrupació negocie un nuevo convenio de colaboración con el Valencia?». Esa fue la pregunta a la que cada presidente de peña debía contestar por escrito -sí o no- después de someter la decisión a la voluntad de sus peñistas. En total, a lo largo de las semanas, 209 peñas hicieron llegar la hoja con su voto, documentos protocolarizados ante notario.

Nuevas bajas

Entre las 48 peñas que votaron en contra de sentarse a negociar con el Valencia de Meriton se hallan ‘Chescandinavia’ y Terramelar, que han comunicado ya su salida inminente de la APV tras la victoria del «sí» a conversar con la entidad blanquinegra en busca de un convenio. En el balance de resultados sobresale la abstención de 73 peñas. Previamente a las votaciones, la Junta directiva resolvió que el sentido del voto de cada una de las peñas no fuese público.

A día de hoy, la Agrupació reúne a 282 peñas, menos de las 320 con las que Fede Sagreras inició su presidencia hace seis años. En los últimos dos años, la disidencia ha aumentado con la salida de peñas como la 18 de Març de Madrid, que reaccionó así a la noticia: «Felicidades, APV. Vais a negociar un convenio con Meriton y compañía para que os den entradas y prebendas, mientras nuestro club está en peligro de desaparición. Ahora tenéis el justificante que muchas peñas quieren. Sois una vergüenza. Amunt VCF! Lim go home!».

‘Chescandinavia’, por su parte, considera «imposible continuar la lucha contra un dueño que durante años ha ido contra los intereses del club y la afición, y al mismo tiempo pedir entradas y favores a los mismos». La agrupación valencianista del norte de Europa, precisamente, se refiere a la incompatibilidad con lo que acordó la APV en febrero de 2023: «dar por rota todo tipo de negociación con Meriton de forma permanente, exigir al máximo accionista la venta de todas sus acciones y liderar y apoyar toda acción cívica que se realice contra Meriton, y hacer actos con el mismo fin».

¿Adiós a la protesta?

SUPER contactó ayer con el presidente de la Agrupació de Penyes, Fede Sagreras, quien indica que «las peñas podrían protestar» contra Peter Lim en el caso de que las negociaciones, que empezarán la próxima semana con Javier Solís, fructificasen en un acuerdo. «En cuanto a la Junta, si algo no nos gusta lo diríamos en el club, y si no se remediara lo haríamos público. Igual que en su día se votó romper con Meriton, ahora se ha votado negociar con el club. Lógicamente, en el supuesto de que se firmara, la Agrupació no iría a las protestas, pero es algo que se ha comentado en las reuniones de sector, dejando claro que las peñas que quieran hacerlo son libres y soberanas para manifestarse como deseen», añade el presidente.

Bases a negociar

La base de convenio que la APV quiere obtener tiene como objetivos: el regreso de jugadores y jugadoras del primer equipo a los actos de aniversario de las peñas, la participación de niños y niñas peñistas en las fotografías del once en los partidos, la contratación de autobuses para acercar a los socios desde los pueblos a Mestalla y un porcentaje de entradas reservado para finales. Sagreras apunta que «la voluntad de negociar ha sido acordada por 161 peñas, de modo autónomo y sin ningún tipo de delegación, entendiendo que el convenio con el club es bueno para las peñas». Respecto a un regreso a la antigua sede en Mestalla, el presidente de la APV dice que «no volvería». Eso sí, ve con buenos ojos un nuevo local para las peñas en el Nou Mestalla, ya que el alquiler de la actual sede en Islas Canarias acaba en 2026.

Por último, en la Asamblea del viernes se hizo efectiva la dimisión de la secretaria de la directiva, Amanda Navarro. Una salida que se une en el último año a las del exvicepresidente, Manuel Gálvez, y el directivo Manuel López. Cabe recordar que, desde febrero de 2024, está en marcha una asociación de peñas crítica con el Valencia de Meriton, el Col·lectiu de Penyes Valencianistes.