Pepelu toma aire para mejorar su primera gran temporada

Después de meterse al valencianismo en el bolsillo, Pepelu disfrutará de un verano tranquilo para tomar impulso con el desafío de mejorar la que ha sido su primera gran temporada en Primera División y un aterrizaje inmejorable en Mestalla. El futbolista de Dénia no vivió un mercado fácil hace un año por dejar el Levante UD, el club en el que se formó y dio sus primeros pasos como futbolista con destino al rival ciudadano. Tomó la decisión de coger por los cuernos el reto de vestir de blanquinegro y hacerlo en una demarcación en la que el club llevaba un lustro necesitando refuerzos de calidad y la realidad es que no ha sentido la presión, convirtiéndose en el auténtico garante del equilibrio en el ordenado engranaje táctico de Rubén Baraja, pero como se suele decir, el objetivo ya no es llegar, sino mantenerse y es el gran desafío para el que carga pilas el futbolista alicantino antes de empezar la pretemporada el próximo lunes 8 de julio, fecha en la que está citado el equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Precisamente ese día, pero en el año 2023, fue cuando el Valencia hizo oficial su fichaje procedente del Levante UD después de varios días discutiendo la forma de pago de la cláusula de rescisión de cinco millones de euros. El tiempo que duró la operación desde que se filtró el interés valencianista hasta que se cerró tuvo de todo, incluidas declaraciones de Quico Catalán en sala de prensa ejerciendo mucha presión sobre el jugador y complicando todavía más una decisión trascendental en su carrera en todos los aspectos.

Esta vez, después de no entrar en la lista de Luis de la Fuente para la disputa de la Eurocopa a pesar de estar en la prelista y de haber hecho méritos para jugar en la principal competición continental de selecciones, está teniendo un importante tiempo de descanso no solamente físico -que no ha parecido necesitarlo demasiado esta campaña-, sino también mental y emocional.

Su mejor año

El jugador de Dénia buscará el próximo curso emular una temporada como la que acaba de finalizar y que el propio Pepelu reconoció que ha sido el mejor de su carrera: «Es mi segundo año en Primera. Los números están ahí. Lo he jugado todo, he marcado siete goles, que para mi posición son buenos números. También por sensaciones, por cómo me he acoplado y crecido en el equipo. Para mí sí ha sido mi mejor año futbolístico», señalaba antes de la disputa de la última jornada. Una semana más tarde, de hecho, expuso que su gran deseo para la próxima campaña es «mejorar» la que viene de cerrar.

Uno de los principales factores ha sido su resistencia física que le ha permitido estar siempre disponible, algo que tampoco es fruto de la casualidad: «Al final yo trabajo también con un equipo que está pendiente de mí y cuida lo detalles. Cuidado del sueño, alimentación, recuperación... Hay cosas prohibidas, de eso se encarga el nutri. Me gusta comer saludable, me adapto a todo. No me puedo quejar», señaló.

Los números, de hecho, hablan por sí solos. Esta temporada ha disputado el 97 por cien de los minutos que ha jugado el Valencia CF en el campeonato nacional de Liga, solo perdiédose uno a causa de un proceso gripal que le impidió viajar a San Sebastián.

