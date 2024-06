Catalá habla sobre la licencia del Nou Mestalla

La alcaldesa de València, María José Catalá, insistió este miércoles en que le gustaría que el Nou Mestalla fuera una de las sedes del Mundial 2030 pero también reiteró que los plazos que necesita la federación española para incluirlo en la candidatura no le condicionan para otorgar al Valencia la licencia para retomar las obras y que ese proceso está en el punto que está.

"La licencia tiene sus procedimientos y ya dije que no iba a adelantar ni a generalizar un beneficio sobre nadie por llegar al Mundial. ¿Queremos el Mundial? Por supuesto, pero vamos a ser muy rigurosos con el procedimiento, por descontado, y el procedimiento de licencia está donde está. Se le dará licencia cuando estén todos los informes preceptivos oportunos", señaló en declaraciones a los medios tras ver como pasan los meses, y los años, y el Valencia CF no hace demasiado por arrancar las obras.

"Los plazos del Mundial, lo he dicho ya millones de veces y lo digo una vez más, a mí no me condicionan para dar un trato de favor y un beneficio sobre nadie, ni este caso ni en ninguno. Los procedimientos son los procedimientos, los tiempos los marcan los funcionarios no los marcó yo", explicó.

En su día, el Valencia no firmó la documentación para presentar la candidatura de la ciudad a ser subsede al entender que hasta que al menos no tuviera concedida la licencia de obras no podía garantizar una fecha para terminar el estadio por lo que no quería exponerse a multas por incumplimiento.