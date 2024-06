Dimitrievski: "Nunca tuve dudas de ir a otro equipo"

El Valencia CF ha llegado un acuerdo para el fichaje de Stole Dimitrievski hasta el próximo 30 de junio de 2026. El guardameta macedonio (25/12/1993) se convierte en nuevo futbolista del Valencia CF después de jugar seis temporadas en el Rayo Vallecano. El portero internacional, que será presentado en julio una vez se incorpore al trabajo en la pretemporada, ha hablado por primera vez en declaraciones al club:

Llegada al Valencia

Estoy muy contento, muy feliz de poder llegar a un gran club como el Valencia CF y estoy con ganas de empezar. He pasado el reconocimiento médico, todo bien y estoy muy feliz".

Decisión de venir

Desde el primer momento cuando había el interés del Valencia CF y de varios clubes, lo tuve claro. Tenía ilusión de venir aquí. Conozco por los amigos, la ciudad… el club y nunca tuve dudas de ir a otro equipo. Siempre he tenido al Valencia CF en mi cabeza y al final aquí estoy.

Primera macedonio

En la Liga solo había cinco o seis, pero muy feliz de ser el primer macedonio en el Valencia.

Por qué el Valencia

Me encanta la historia, me encanta el Club, que tiene una historia muy grande y me gusta el proyecto deportivo del Valencia CF porque está en crecimiento. Tiene a jugadores jóvenes que están siendo muy importantes. El Club y el equipo van a ir hacia arriba y otros clubes interesados estaban de bajada y por esto decidí el Valencia, quería venir aquí.

Descripción como portero

Serio, responsable, muy seguro,.

Madurez deportiva

Varios entrenadores me contaron que a partir de 27-28 años te sientes mejor, creo que la temporada pasada muy la mejor de mi carrera, me siento cómodo, con confianza y seguro en la portería. Hay que dar un paso más, no me he ido a varios sitios por no ser conformista, siempre pido un máximo de mi. Me exijo al máximo.

13 porterías a cero

Me he sentido muy tranquilo la temporada pasada, mi equipo y yo estuvimos de forma excelente. Soy profesional y siempre intento hacer bien mi trabajo.

Mestalla

He hablado con varios amigos míos de cuando vine mi primera vez al camp de Mestalla hace 6 años. Es el estadio que más me ha impresionado. Bernabéu y Nou Camp impresionante, pero cuando vine a Mestalla me impactó más. Cuando salí del túnel me gustó la grada y he preguntado a gente que son aficionados y conozco la filosofía de cómo piensan y cómo son y conjuntando todo eso, el estadio me impresionó y me gusta Mestalla, Me impresiona el estadio y me gusta la presión que mete. Me gusta jugar con presión, estoy acostumbrado.

Ganas de jugar

Sí, he jugado como viistante y en casa será diferente, tengo muchas ganas e ilusión. Con ganas de entrenar y jugar.

El Valencia de Baraja

El equipo ha estado excelente dutante toda la temporada, en casa pedimos 0-1 y aquí empatamos. El equipo ha estado excelente. El míster (Baraja) conoce la casa y los chicos y ayuda mucho. Han demostrado que pueden jugar a buen nivel y el míster lo ha conseguido. Defensivamente eran un equipo muy fuerte, muy bien pordenados y después jugadores determinantes que te pueden ganar un partido. El golpeo de Canós fue muy bueno.

Su ídolo Buffon

Siempre me gustó, Buffon fue por quien empecé a ser portero, tuve la oportunidad de conocerlo y es una gran persona.