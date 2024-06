Crean polémica entre Unai Simón y Álex Remiro con Mamardashvili por medio

España es un país de porteros. Históricamente, la salud del nivel patrio bajo palos ha sido notable alto, algo parecido a lo que ocurre en Italia o Alemania. Ha llovido bastante desde que los Cañizares, Valdés o Casillas se colocaban claramente en el top-3 mundial año tras año. Ahora no hay más que ver los números de los porteros de la selección española para comprobar que son buenos, muy buenos.

Unai Simón, actual portero menos goleado de LaLiga es el titular de De la Fuente, mientras que Álex Remiro fue el tercero de la lista y el valenciano Sivera, el cuarto. Además, por si fuera poco, David Raya fue nombrado 'guante de oro' de la Premier League tras su gran año en el Arsenal.

El hecho es que se ha creado una polémica innecesaria tras unas sinceras palabras del portero navarro de la Real Sociedad en una entrevista. Remiro dijo que los tres mejores porteros de LaLiga le parecieron Lunin, Mamardashvili y Ter Stegen, por quien siempre mostró admiración. Desde algunos sectores han querido marcar las palabras del realista como una crítica a su compañero de selección, pero lo cierto es que no se mencionó a sí mismo tampoco.

Simón también coloca a Mamardashvili en el top

Cuestionado al respecto, Simón siguió en la misma línea que Álex Remiro: "Cada uno tiene su opinión y no me considero ni dentro del top-3. Considero que Mamardashvili ha hecho un gran campeonato. Oblak y Ter Stegen me parecen porteros de talla mundial. Y Lunin me parece el mejor portero de la temporada". Sensato, como siempre, Unai Simón cortó así de raíz cualquier atisbo de polémica mediática que se quisiera manipular.