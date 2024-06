Así viene la actualidad del Valencia CF este miércoles

El Valencia CF arranca su mercado de fichajes con la primera incorporación de cara a la próxima temporada. El club blanquiengro tiene de nuevo una dura ventana de traspasos por delante para reforzar la plantilla que dirige Rubén Baraja. La primera llegada será para la portería en la que el nombre de Giorgi Mamardashvili suena con fuerza como una de las posible salidas de Mestalla durante este verano. Todo esto y más en SUPERDEPORTE.

Fichajes: Dimitrievski llega a Valencia y se convierte en el primer fichaje

El Valencia CF ha hecho oficial la primera incorporación para la temporada 2024/2025. El club ha anunciado la llegada de Stole Dimitrievski para reforzar la portería de Mestalla. El guardameta, procedente del Rayo Vallecano ha firmado por las próximas dos campañas, es decir, hasta el final de junio de 2026.

Dimitrievski llegó a la estación Joaquín Sorolla de València el martes por la noche tal y como informó SUPER. Este miércoles ha pasado las pertinentes pruebas médicas en el Hospital IMED de València.

El Valencia CF también en la zona Meriton en popularidad en redes sociales

A mediados de 2024, prácticamente consumido un cuarto de siglo XXI, ninguna empresa que pretenda expandir mercado e influencia más allá de su ámbito local puede vivir de espaldas a las redes sociales. En el mundo del fútbol, los clubes se regodean mientras sus cifras de ‘followers’ y visualizaciones aumentan en miles y millones en los perfiles de X, Facebook, Instagram o TikTok. En definitiva, popularidad que se traduce en ingresos millonarios a través de los acuerdos comerciales y de patrocinio que conlleva. Una realidad que quienes mejor conocen son las tres sociedades futbolísticas con más seguidores acumulados: Real Madrid (411 millones), Barcelona (361) y Manchester United (216).

Lee la noticia completa en este enlace: https://www.superdeporte.es/valencia-cf/2024/06/12/minimos-valencia-cf-zona-meriton-103659811.html

Pepelu toma aire para mejorar su primera gran temporada

Después de meterse al valencianismo en el bolsillo, Pepelu disfrutará de un verano tranquilo para tomar impulso con el desafío de mejorar la que ha sido su primera gran temporada en Primera División y un aterrizaje inmejorable en Mestalla. El futbolista de Dénia no vivió un mercado fácil hace un año por dejar el Levante UD, el club en el que se formó y dio sus primeros pasos como futbolista con destino al rival ciudadano. Tomó la decisión de coger por los cuernos el reto de vestir de blanquinegro y hacerlo en una demarcación en la que el club llevaba un lustro necesitando refuerzos de calidad y la realidad es que no ha sentido la presión, convirtiéndose en el auténtico garante del equilibrio en el ordenado engranaje táctico de Rubén Baraja, pero como se suele decir, el objetivo ya no es llegar, sino mantenerse y es el gran desafío para el que carga pilas el futbolista alicantino antes de empezar la pretemporada el próximo lunes 8 de julio, fecha en la que está citado el equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna.

La exposición del doblete del Valencia se traslada a los Jardines del Palau

La memoria gráfica del mejor Valencia de la historia vuelve a escena. La exposición de los 20 años del doblete logrado por el Valencia en 2004, inaugurada el pasado mes de mayo, se podrá visitar desde mañana, jueves, a partir de las 18 horas, en pleno centro de la ciudad, en los Jardines del Palau de la Música. La muestra estará abierta al aire libre para todos los visitantes y aficionados que lo deseen hasta el próximo 19 de junio. Una iniciativa de Superdeporte, con la colaboración del Ayuntamiento de València, desde la concejalía de Parques y Jardines y dentro de las actividades de la Capital Verde Europea.