Zorío solicita reuniones con la alcaldesa y portavoces del resto de partidos

El exvicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha solicitado formalmente una reunión a María José Catalá, Papi Robles, Borja Sanjuan y Juanma Badenas, como máximos responsables municipales de sus respectivos partidos, y que serán las cuatro personas que decidirán en los próximos días si conceden a Peter Lim un nuevo pelotazo urbanístico, o suspenden el planeamiento y la concesión de licencias, utilizando la legislación autonómica que así se lo permite para salvaguardar los intereses de la ciudad y del Valencia CF.

Para el exvicepresidente del Valencia CF, “es fundamental que Peter Lim entienda que por fin la justicia puede investigar su gestión en el club. Hemos aportado suficiente documentación para que la fiscalía abra una investigación, con una diligencia muy sencilla: solicitar a la Agencia Tributaria el conocido como 347 de la SAD, que en las grandes empresas funciona por el sistema SII (que sustituye al 347 desde 2017), y que en definitiva refleja todas las facturas de compras y ventas de una gran empresa. Allí podrán comprobar de forma sencilla que los datos aportados son ciertos, y podrán ampliar su investigación a los últimos diez años. Estamos hablando de presuntos delitos muy graves. No creo que la Alcaldesa ni ningún otro portavoz, se sienten a aprobar y a firmar un convenio con Lay Hoon, cuando ha participado directamente en todo este entramado y cuando, hasta octubre del año pasado por lo menos, no ha dado ningún dato a la Agencia Tributaria de los ingresos que obtiene de Meriton u otra empresa de Peter Lim, por su trabajo en el club. Y sabe que está obligada a declarar esos ingresos tanto si es residente como no residente”.

Miguel Zorío ha remitido a Fiscalía el caso del club Santa Clara de Portugal, propiedad de un empresario singapurense y que ha sido acusado por delitos de blanqueo de capitales, enjuague de dinero en las cuentas de club, concesión de préstamos dudosos, fichajes y ventas a precios fuera de mercado,…

“Supongo que a nuestros políticos y empresarios les sonarán estas prácticas, y por eso sería fundamental que toda la sociedad valenciana, políticos, empresarios, peñistas, etc. le den la espalda a Peter Lim y soliciten con fuerza que la justicia investigue que ha pasado con el Valencia CF durante estos últimos diez años” ha pedido con firmeza el portavoz de Marea Valencianista.

Hay que recordar que Miguel Zorío presentó el pasado viernes 7 de junio, una denuncia en la fiscalía anticorrupción de Valencia por presuntos delitos económicos, administración desleal y otros delitos estipulados en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, contra Peter Lim, Layhoon y los cargos ejecutivos del club (entre otros) que pudieran haber tenido conocimiento de los hechos denunciados.

La documentación demostraría que en los ejercicios 22 y 23, la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF SAD; Meriton Holdings Ltd facturó al club 17.200.000 euros y 6.147.000 euros, por servicios y cifras que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado. Esas cantidades podrían haber servido para que Meriton recuperará de forma presuntamente ilícita el préstamo capitalizado en 2022 de 17.600.000 euros y para pagar los sueldos de Layhoon en Asia, ya que la presidenta no declaró ingreso alguno en España, tal y como demuestra la documentación remitida. En la agencia tributaria no consta ningún ingreso declarado de Lay Hoon por su trabajo al frente del Valencia CF. Tanto si se lo paga el club, como si lo cobra a través de la red de empresas que Peter Lim tiene en diferentes paraísos fiscales, debe declararlos a la Agencia Tributaria, tanto si está en España más de 183 días o menos de esa cantidad al año.

MERITON HOLDINGS LTD

El 30-6-20, Meriton dio un préstamo al Valencia CF SAD de 16.500.000 euros más 1.147.000 euros de intereses. Lo ha capitalizado el 12-12-22, por 17.600.000 euros aproximadamente. Es decir, el Valencia CF no tiene que devolverle el dinero y el accionista mayoritario lo aporta al capital social para afrontar las pérdidas por su nefasta gestión. El 19-12-22, Meriton vuelve a dar otro préstamo a la sociedad de 35 millones de euros. El 70% se pagará en cinco años desde el 15-12-24 (el primer plazo no ha vencido). El restante 30% se pagará el 1 de julio de 2029. Todos los datos están en las cuentas anuales anexas. En las cuentas anuales no se reflejan movimientos significativos entre la sociedad dominante y el Valencia CF, excepto los préstamos referidos, aunque si que se cita que hay algún contrato de prestación de servicios, sin dar ningún detalle documental o contable. Como dato anecdótico, en las cuentas de 2017, se reflejan ingresos del Valencia CF por pases de abonados adquiridos por Meriton por valor de 126.000 euros (supuestamente por el palco de Peter Lim). En las cuentas de 2023 ya no aparecen esos ingresos, aunque el palco lo sigue usando la familia Lim o sus invitados cuando viene a Valencia. Pero lo mas importante, (DATOS NOVEDOSOS) en la información a la que hemos tenido acceso, en la declaración recibida del 347 del Valencia CF de los ejercicios 22-23, aparece un pago a Meriton Holdings LTD (HK2001176) por 17.200.000 euros (2022), tras la corrección del propio obligado tributario con la AEAT. En 2023 se le pagaron 6.147.000 euros a Meriton otra vez, habiendo declarado una cantidad inferior que el propio club compensó posteriormente. De ser ciertas estas cifras, en el último ejercicio Meriton habría sacado de la caja del club 23.347.000 euros, que hubieran servido para recuperar los préstamos capitalizados, de forma ilegal.

Por otra parte, la Junta de Accionistas del Valencia CF del 2017 decidió cerrar la empresa Valencia CF Asia Ltd, que había constituido Peter Lim en Singapur un año antes de una forma extraña. La decisión de los accionistas se la pasó por el forro incumpliendo un acuerdo firme, y la empresa sigue en funcionamiento, con un movimiento mercantil importante con el club que tampoco aparece en las cuentas anuales auditadas. Según los datos a los que ha tenido acceso Miguel Zorío, el Valencia CF SAD le facturó a su filial 2.6 millones de euros en los años 22 y 23. También aportamos la investigación encargada a un detective en Singapur que demuestra que la sociedad no tiene empleados, la oficina está vacía y tiene como administradores a Kim Koh y a un empresario inmobiliario de Singapur (cuando la empresa se iba a dedica a promocionar la imagen del club en Asia). Además, la empresa no tiene empleados y su oficina física está cerrada. La gestión la lleva un despacho de abogados especialista en crear empresas off shore.

Otro dato sorprendente y sospechoso, muy sospechoso, es la relación mercantil del club con un bazar de productos chinos de un barrio de las afueras de Barcelona, concretamente, con la empresa CHZ Europe Trade SL, y el bazar HI HA DE TOT, que el año pasado movió 2.975.000 euros de intercambios comerciales con el Valencia CF. Peter Lim y Lay Hoon deben explicar que tipo de servicios ofrece el Valencia CF a un bazar de las afueras de Barcelona, para cobrarle cerca de tres millones de euros.