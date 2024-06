Català sobre el Nou Mestalla: "Me da rabia... me da tanta rabia"

Meriton llegó al Valencia CF hace una década proclamando a los cuatro vientos a través de los protagonistas del proceso de venta que iba a tener el estadio terminado para el año del Centenario. De momento llegan cinco años tarde. Y los que quedan. En cualquier caso, el objetivo del Partido Popular, y la reciente sintonía con Vox acerca de cómo tratar de desbloquear la situación con el Valencia CF, es conseguir que la entidad muestre una evidente intención de terminar el Nou Mestalla antes del 3 de agosto. Así lo ha explicado María José Catalá en un último acto para la Cadena Cope este viernes 14 de junio. "Me acuerdo exactamente donde lo dije hará dos meses, dije que no llegaría el 3 de agosto sin que el Ayuntamiento no tomara decisiones para que la propiedad del Valencia no consiga todas las ventajas urbanísticas que implica el alzamiento de la suspensión de las licencias que se estableció en un decreto del Gobierno de Ximo Puig, que deroga la ATE, pero no el plan ATE. Es distinto. Los beneficios urbanísticos del plan hay una suspensión de licencias y el 3 de agosto se levanta y se vuelve a esos beneficios de 2015", explicó la alcaldesa de Valencia.

María José Catalá también dejó claro que no va a darle ninguna escapatoria a Peter Lim después de los incumplimientos reiterados. "Ya dije que no íbamos a llegar ahí sin que el Ayuntamiento diera un paso. En cualquier dirección. Es verdad que puedo decir que estamos trabajando con VOX para llegar a un acuerdo en ese sentido y que la propiedad no recupere esos beneficios urbanísticos sin comprometerse de manera muy clara con la ciudad sin remprender las obras del estadio y comprometerse con la ciudad de Valencia", señaló la alcaldesa, quien también habló sobre cómo le entrada de Valencia por Cortes Valencianas le entristece. "Una de las cosas que más me hacen suspirar es cuando me viene alguien de fuera y me dice y eso del estadio cuándo lo vais a acabar. Me da una rabia... me da una rabia... que llevemos tanto tiempo mostrando esa imagen de la ciudad en uno de sus accesos principales. Entonces me parece injusto. A los románticos nos encanta Mestalla, la previa en la calle, el Bar de los Veteranos, la plaza de la afición y que estamos todos muy a gusto y que la plaquita del asiento es maravillosa... pero el antiguo Mestalla tiene una orden judicial para derribar parte del graderío. Y la ciudad de Valencia no puede tener ese aspecto del nuevo estadio en uno de sus accesos. Voy a poner todo de mi parte para que se haga pero eso no implicará darle ninguna ventaja a nadie, sino cumplir con la ciudad. Estoy convencida que veremos el Nuevo Mestalla. No va a implicar que priorice eso o para un partido del Mundial le vaya a dar beneficios a la propiedad del Valencia", aseguró en la jornada de este viernes.

Frase contundente hacia Peter Lim

"La propiedad del Valencia (Meriton y Peter Lim) se ha ganado a pulso tener que demostrar mucho que va enserio. Y lo va a tener que demostrar. Porque el incumplimiento ha sido reiterado". Con esas palabras María José Catalá explicó de manera contundente que no piensa darle ningún beneficio a una propiedad que ya ha estado tensando la cuerda en exceso con el Valencia CF, con sus aficionados y con la ciudad.