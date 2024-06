Giorgi, en el top-5 de porteros más valorados de la Eurocopa 2024

En cualquier torneo corto hay margen para las sorpresas. Y en la mayoría de ellos, la portería suele adivinarse como una posición que permite espacio para revelaciones. Más allá incluso de la edad. Livakovic, actualmente con 29 años y en el Fenerbahce, es uno de esos ejemplos de meta que llamó la atención de clubes europeos aunque finalmente no llegó a ninguna portería top. Y como él otro ejemplo puede ser el de Keylor Navas, que tras una gran temporada en el Levante, que confirmó en el Mundial de 2014 con Costa Rica, se marchó rumbo al Real Madrid dejando una buena cantidad de dinero en las arcas del Ciutat de València. Por todo eso, parte de las miradas de la cita europea van a ir a los porteros y precisamente Mamardashvili es uno de los grandes protagonistas de una cita en la que todavía puede aumentar su valor. De momento, y según el portal Transfermarkt, es el cuarto portero titular con mayor cotización de mercado. ¿Quiénes están por delante?

Portugal e Italia tienen en sus filas a los dos porteros más ‘caros’ del torneo. El primero no sorprende. Diogo Costa ha demostrado a sus 24 años ser un meta de garantías, fiable en su selección, titular indiscutible desde 2022 en el combinado luso y que además tiene mayor protagonismo con balón de la mano de Roberto Martínez. Sabiendo que el Porto, y en general los tres grandes de Portugal, venden muy al alza, será complicado que alguien ponga los más de 40 millones de euros que le da Transfermarkt de valor. Empatado con él está Donnaruma, que ha llegado después de un año de dudas y en el que incluso su afición le ha señalado. Ante el Barcelona y el Dortmund, sin ir más lejos, sufrió muchísimo en Europa. Muy de cerca aparece Maignan, del Milan, con 38 años, y que es el elegido para la portería de una de las candidatas a ganar el torneo como es Francia. Su valor: 38 ‘kilos’.

En el Grupo A, sorprendentemente, el portero mejor valorado será suplente. Es el caso de un Ter Stegen que con Alemania nunca ha tenido el rol de titular tras coincidir con un Neuer que no se cansa de defender la portería germana. El meta del Barça tiene 28 millones de valor mientras que el cancerbero del Bayern no llega a cinco. Por su parte, Sommer, el que fuera meta titular del Basilea que jugó contra el Valencia en la 2013/14. Mientras, Kobel, actual jugador del Borussia Dortmund, tiene un valor de 40 millones igualando a Donnaruma y Diogo Costa como los porteros con mayor valor de la Eurocopa. Y además, visto lo visto en la presente campaña, es uno de los jugadores con más proyección esa posición. Con 27 años todavía tiene margen. Gunn por Escocia y Gulacsi con Hungría son los otros dos porteros del Grupo A.

Ranking de porteros más valorados de la EURO 2024 (1) / P. Leiva

En el Grupo B, más allá del mencionado Donnarumma, Unai Simon es otro de los porteros de esta Eurocopa. Después de haber rendido en LaLiga, el portero afronta su tercera gran cita con España tras la Euro de 2020 y el Mundial de 2022. Y además llega con una sonrisa gracias a la clasificación a la Europa League con el Athletic y el título de Copa, aunque no jugó. Livakovic será otro de los nombres a seguir en Croacia, como en todos los torneos, y Strakhosa en Albania, aunque hay dudas y podría jugar Berisha. Mientras, en el C aparecen cuatro equipos con grandes porteros. Oblak, que eso sí no viene de hacer su mejor temporada, Schmeichel, ya en la recta final de su carrera, Milinkovic-Savic, del Torino, y Jordan Pickford, del Everton y uno de los mejores porteros del año en la Premier.

Por su parte, en el Grupo D todos los focos parecen ir para Maignan, uno de los más caros del torneo, pero es inevitable pensar en Verbruggen como uno de los talentos jóvenes del torneo. Futbolista que todavía no ha explotado, que se ha convertido en un jugador ‘sorpresa’ en el Brighton de De Zerbi donde ha sido titular en 21 partidos de Premier y en los Países Bajos se analiza su figura como uno de los mejores porteros desde que Edwin Van der Saar. Por el medio ha habido porteros como Cillessen, Krul, Stelekemburg, Vorm y Zoet pero según apuntan en su país es una de las grandes esperanzas de ese salto de calidad que ha dado la ‘Oranje’. Mientras, Polonia sigue eternamente con Szczesny en portería, que saldrá de la Juventus rumbo a Arabia Saudí salvo sorpresa pero que sigue defendiendo la portería polaca. Por su parte, Pentz, de Austria, actualmente jugando en la liga de Dinamarca, está valorado en 3 millones de euros.

En el Grupo E parte de las miradas acuden a Casteels, quien defiende la portería de Bélgica después de que el seleccionador Domenico Tedesco no hiciera las ‘paces’ con Thibaut Cortois, el mejor portero del mundo. Y ese bajón también se nota en el seno de un vestuario en el que incluso jugadores con los que no tiene una relación excepcional, como es el caso de Kevin de Bruyne, han reconocido que la ausencia de Courtois es un golpe demasiado duro. Sobre todo porque a jugadores como Witsel sí les ha levantado el ‘veto’. En Ucrania curiosamente estará el suplente del portero del Real Madrid, Lunin, que este año sí ha tenido un rendimiento fantástico y ha jugado todas las eliminatorias Champions importantes salvo la final, que fue para Courtois. La próxima campaña podría salir del Bernabéu en busca de un club que le asegure la titularidad. Por último, en Eslovaquia está un eterno Dubravka, que sigue siendo importante. Y en Rumanía aparece el meta con menor valor de mercado de toda la Euro: Nita, que apenas vale según Transfermarkt 225.000 euros.

Ranking de porteros más valorados de la EURO 2024 (2) / P. Leiva

Por último, en el Grupo F, está el mencionado Diogo Costa con 40 millones de euros de valor y compite, en el cara a cara, en la tercera jornada, contra la Georgia de Mamardashvili. El portero del Valencia CF consigue alcanzar los 35 millones de valor y demuestra que está ahí en esa terna de mejores del mundo. Además, un gran torneo le puede subir todavía más el precio. Por último, el turco Günok apenas tiene 1,2 millones y el de la República Checa, Stanek, está valorado en 3,5 kilos.