Rufete: "No iba a estar en un sitio donde las decisiones hacían daño al Valencia"

A lo largo de los diez años de Peter Lim como máximo accionista del club de Mestalla, por el Valencia han pasado un sinfín de profesionales que han salido de formas muy poco agradables y con un profundo desengaño por su feudalista manera de gestionar la entidad y el poco respeto mostrado a los responsables de diferentes áreas, jugadores o entrenadores.

Uno de ellos fue Francisco Joaquín Pérez alias 'Rufete', héroe en el Valencia del doblete y que ocupó el cargo de director deportivo cuando Lim aterrizó en el club, una relación que se rompió a las primeras de cambio y que fue el primer gran aviso de lo que vendría en la década posterior. El exjugador valencianista pasó por los micrófonos de Veus Fé-Cé con Paco Polit para hablar de esto y mucho más y dejó una declaración contundente sobre su salida: "No iba a estar en un sitio donde las decisiones hacían daño al Valencia".

Rufete acabó saliendo después de mucha fricción con Nuno, el entrenador elegido por Jorge Mendes y Peter Lim, que se extralimitó de sus funciones hasta solaparse con las de la dirección deportiva, una relación que explicó de la siguiente manera: "La relación con Nuno no se vio, pero se intuía. Fuimos ambos discretos por el bien del club. Es algo que habla bien de los dos. A mí me gusta tomar decisiones, como a él. Lo que no podíamos era tomar las mismas decisiones. Yo no puedo decirle a Nuno u otro entrenador a los jugadores que debe alinear, nunca lo he hecho. El director deportivo debe analizar los mejores jugadores para el modelo de entrenador y club. Yo quería tener equilibrio para no perder lo que estábamos construyendo en el club. Lo único que quería con Nuno era busca un equilibrio entre sus peticiones y lo que habíamos construido nosotros. Nos marchamos por el bien del Valencia CF. No nos marchamos solo por Rodrigo Caio, que es una putada como profesional. Porque que firmen un jugador que no sabes, pues es así", expuso.

Unos meses atrás, antes de que Amadeo Salvo y Aurelio Martínez abriesen las puertas del club a Lim de par en par, trabajó también sin estar a las órdenes del singapurense. Una época en la que firmó a Juan Antonio Pizzi como entrenador, con el que se quedó a minutos de meterse en una final de la Europa League, e hizo varios fichajes. El más exitoso que se recuerda es el de Seydou Keita, cuyo proceso también lo explicó en la entrevista: "Keita fue un ofrecimiento porque estaba en China. Tenía contrato y era imposible pagar. Pizzi llamó a Guardiola, que estaba en el Bayern y dijo que lo firmáramos con los ojos cerrados. Fuimos a hablar con él y lo trajimos al perdonar su contrato. Un jugador realmente profesional", explicó.

De este asunto y otros más, como el hecho de que su hijo Fran juegue en el primer equipo del Valencia y lo complicado que es para los hijos de futbolistas su paso por la Academia habla en el podcast de Veus Fé-Cé.