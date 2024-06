El Valencia ficha en EEUU a un extremo de 17 años de origen ghanés

El Valencia CF ha fichado en EEUU a un joven extremo de 17 años de origen ghanés. El club ha llegado a un acuerdo con The Soccer Institute at Montverde Academy (SIMA Gold) de Florida (Orlando) para firmar a Leslie Okay. El joven futbolista, capitán de su equipo, pertenece a la generación de 2016, juega en la demarcación de banda izquierda y ha sido una de las sensaciones del fútbol base estadounidense la temporada pasada.

El club está cerrando los últimos flecos de la operación con los pertinentes trámites de visado y en los próximos días espera hacer oficial su incorporación.

El joven extremo de origen ghanés llega con proyección de primer equipo y comenzará en dinámica de Juvenil A y Mestalla como sucedió con Ali Fadal. El mediocentro, debutante en el primer equipo la temporada pasada de la mano de Rubén Baraja, también llegó al Valencia de la SIMA Gold de Orlando. Los responsables de la Academia que dirige Luis Martínez viajaron a EEUU para hacer un seguimiento a los jóvenes de mayor proyección. La Academia que dirige Luis Martínez no deja de trabajar para el Valencia. Chapeau.