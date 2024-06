Asi viene la actualidad del Valencia CF este viernes

La Eurocopa 2024 sigue colmando toda la actualidad futbolística. Más aún el día después de la importante victoria de España sobre Italia, que le da el pase a las eliminatorias a falta de la última jornada de la fase de grupos. Los españoles superaron a la 'azzurra' por la mínima y dieron un nuevo golpe encima de la mesa para reivindicar su cartel de selección a tener muy en cuenta.

Por su parte en clave Valencia CF está siendo una semana movidita. Después de la renovación de Rubén Baraja al frente de la plantilla, este viernes ha sido el turno para Jesús Vázquez. El joven canterano ya ha firmado su renovación con el club de Mestalla. Así pues poco a poco la entidad blanquinegra se mueve en el mercado de fichajes y tras la llegada de Dimitrievski ha vuelto otro nombre a la plaestra: Rafa Mir.

La hora de las renovaciones con el OK de Baraja

Primero el entrenador y después el equipo. La continuidad de Rubén Baraja al frente del banquillo del Valencia ha reactivado el mercado de fichajes y el ‘plan renove’ del club. La firma del Pipo hasta 2026 pone fin a las últimas tres semanas de bloqueo en materia de planificación deportiva y significa un impulso para la confección de la plantilla de la próxima temporada. Una vez asegurado su futuro, el técnico comienza a perfilar su nueva plantilla de la mano del club.

Como así se la ha prometido. El técnico espera tener más peso que el verano pasado en la toma de decisiones. Así se le comunicó durante las negociaciones por su nuevo contrato. De momento, la renovación del vallisoletano por las dos próximas temporadas supone el primer paso para lanzarse a por el extremo del Alavés Luis Rioja y cerrar las renovaciones de Jesús Vázquez, Hugo Duro, César Tárrega y Cristian Rivero. Ha llegado la hora de anunciarlas con el visto bueno del míster.

El Valencia CF avanza por Rafa Mir

El Valencia CF está en la obligación de reforzar la delantera. Por una cuestión de efectivos, por la marcha de Roman Yaremchuk, y de dar un salto de calidad, ya que el equipo ha tenido muchos problemas para ver puerta y ha dependido en exceso de Hugo Duro. En esta tesitura, la lista de atacantes vuelve a estar liderada por el eterno deseo de Rubén Baraja: Rafa Mir.

El delantero murciano y canterano de la entidad de Mestalla siempre ha sido la prioridad. Incluso después de caerse la operación en enero de una forma verdaderamente inverosímil, Mir no ha desaparecido de la lista de deseos y, tal y como avanzó Superdeporte el 15 de mayo, se mantenía como prioridad, pero a diferencia de mercados anteriores, esta vez la intención del jugador era una resolución rápida para que no se convirtiese en un culebrón.

Lee la noticia completa en este enlace: https://www.superdeporte.es/valencia-cf/2024/06/21/valencia-avanza-rafa-mir-104090556.html

Rafa Mir / SD

Jesús Vázquez renueva con el Valencia CF hasta 2026

La renovación de Jesús Vázquez es un hecho. Futbolista y club llegaron a un acuerdo para prorrogar su contrato hasta 2026 y el sueño del lateral zurdo de triunfar en el Valencia CF continúa intacto. Después de superar un curso complicado encaraba su último año de relación contractual y las partes decidieron apostar por seguir unidad otro curso más.

No ha sido una temporada nada sencilla para el joven canterano, pero después de empezarla con un problema de salud que lo tuvo unas semanas 'KO', la acabó quizás a su mejor nivel desde que se apostó por su ascenso procedente del Mestalla, jugando sus mejores partidos en el carril del '3'.

El Valencia ficha en EEUU a un extremo de 17 años de origen ghanés

El Valencia CF ha fichado en EEUU a un joven extremo de 17 años de origen ghanés. El club ha llegado a un acuerdo con The Soccer Institute at Montverde Academy (SIMA Gold) de Florida (Orlando) para firmar a Leslie Okay. El joven futbolista, capitán de su equipo, pertenece a la generación de 2016, juega en la demarcación de banda izquierda y ha sido una de las sensaciones del fútbol base estadounidense la temporada pasada.