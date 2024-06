La agonía del Valencia cruza el charco

Cada señal de auxilio, en forma de protestas y manifestaciones, lanzada por la afición valencianista ha hecho visible más allá de las fronteras de la Comunitat Valenciana la «pesadilla» a la que está siendo sometida por Peter Lim. ‘La Nación’, cabecera de prestigio en Argentina y en el continente sudamericano, se ha encargado este fin de semana de dar a conocer al otro lado del Atlántico como «el club más argentino» lejos del país de la Pampa «pasó de la grandeza a luchar por mantenerse en Primera».

El reportaje firmado por Alejandro Panfil arranca rememorando la pancarta gigante que la afición desplegó en el Benito Villamarín en la final de Copa 2019 con los rostros de los argentinos Mario Kempes y Claudio López al lado del de Rubén Baraja, y el siguiente mensaje: «Soñar que no tenemos techo». ‘La Nación’ indica que el último título, conquistado en 2019, año del Centenario, ante el Barcelona de Messi, cobra un «peso mayor, dado el difícil presente, atado a la voluntad de su dueño, que hace cinco años que no pisa el club, un plantel desvalorizado y con las aspiraciones deportivas limitadas exclusivamente a luchar por no perder la categoría».

El diario bonaerense, fundado en 1870, refleja como los «hinchas del Valencia no tienen en Lim un interlocutor que ofrezca una respuesta» y como la presidenta, Layhoon Chan, «no habla español». Unos seguidores del Valencia que «ni en la peor pesadilla» imaginaban una «actualidad tan desoladora», sobre todo, después de los éxitos de principios de siglo. La noticia evoca como el club «che», por la expresión de la zona y por su «larga tradición de futbolistas argentinos, fue elegido el mejor del mundo en 2004 con hombres como Fabián Ayala y Pablo Aimar. Además, señala que la España campeona del mundo en 2010 contaba con cuatro valencianistas en sus filas: Carlos Marchena, David Villa, David Silva y Juan Mata.

"Un grande empequeñecido por Meriton"

‘La Nación’ cataloga al Valencia como «un grande empequeñecido» a causa de la desinversión llevada a cabo por Meriton Holdings desde la destitución de Marcelino, el mejor técnico en la etapa Lim, y Mateu Alemany. Habla del sentimiento de «hartazgo» del valencianismo con un máximo accionista que llegó a manifestarse con desprecio en Financial en 2021: «Puedo hacer 101 cosas para ganar dinero, es lo que mejor sé controlar. Es algo en lo que soy bueno. Luego, me despierto y soy dueño de un club de fútbol, pero no sé nada más».

Mario Kempes dice que hoy «el Valencia vive un nuevo comienzo con un técnico de la casa, Baraja, que hace todo lo posible con gente joven que defiende a muerte la camiseta». «Hemos pasado de ser un club a un número. Nos sentimos defraudados con el dueño», añade Darío Felman, en una información en la que se apunta que, tras siete manifestaciones, el siguiente paso de Libertad VCF será pedir «ayuda» a las «fuerzas gubernamentales» de la ciudad para la salida de Lim.

