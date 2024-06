Catalá: "La propiedad del Valencia debe cumplir con la ciudad"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha vuelto a referirse al objetivo que se plantea el gobierno municipal de que Peter Lim «no recupere beneficios urbanísticos, si no hay a cambio una puesta en marcha de las obras muy importante». En una entrevista concedida a Levante-EMV, la primera edil indica que la propiedad del club debe «cumplir con la ciudad» y que «es muy importante que se haga el polideportivo de Benicalap, y muy, muy, importante que se haga el Nou Mestalla».

Cuestionada por si es posible que se lleve al pleno del Ayuntamiento una solución antes del 3 de agosto y no se reactive el plan ATE, Catalá responde ampliamente: «Tenemos pleno ahora y tenemos otro en julio, tenemos margen. Es difícil que entre para el pleno de junio, pero a lo mejor para el de julio podemos llevar alguna iniciativa. Estamos trabajando con Vox en esta cuestión, estamos ya muy cerca, estamos aunando posturas y, sobre todo, aquí lo que hay que hacer es lo que sea legal. Es decir, yo no puedo pedir un aval sobre una licencia cuando no estoy pidiendo avales sobre licencias a nadie. Lo que estamos haciendo es trabajar con los técnicos municipales para que nos ayuden a que se garantice absolutamente la posición del Ayuntamiento con respecto de la propiedad del Valencia. ¿Por qué? Porque la propiedad del Valencia tiene que cumplir con la ciudad. Para mí, es importante que se haga el polideportivo de Benicalap. Para mí, es importante, muy, muy importante que se haga el Nou Mestalla. No puede ser que esta ciudad siga teniendo uno de los accesos principales con esa sensación de abandono que generan las obras paradas. Ahora bien, quien pone que el 3 de agosto caduca la ATE y pone que se quedaba en vigor el plan anterior a 2015, es el gobierno autonómico de Ximo Puig. Entonces, claro, tenemos que hacer todo lo posible para que no se recuperen los beneficios urbanísticos, si no hay a cambio la puesta en marcha de las obras muy importante».

Asimismo, la alcaldesa criticó al PSPV y Compromís de «buscar notoriedad y populismo irresponsable». «Me parece que es lo que están buscando. Lo que hay que hacer es sentarse, y ojo, yo lo he intentado. A mí nadie me llamó en los últimos cuatro años para implicarme en el tema del Valencia. Mis concejales han hablado con la oposición para llegar a un consenso. Ciertamente, no ha habido altura de miras. Ahora el Gobierno, que es el responsable, PP y Vox, vamos a tener que tomar decisiones porque no hemos podido contar con la complicidad de la oposición», dijo.