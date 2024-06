Hoja de ruta con prioridades y necesidad de vender

El mes de junio está a pocos días de bajar el telón y el Valencia CF sigue trabajando en los frentes abiertos que tiene en este mercado de fichajes. Tras la incorporación de Stole Dimitrievski, ya oficial, a la dirección deportiva todavía le queda mucho camino por recorrer para que Rubén Baraja disponga de la plantilla que merece después del gran trabajo que ha hecho con el equipo desde que llegó. La hoja de ruta es clara, lo difícil es hacer que se cumpla, sobre todo porque el Valencia de Meriton acostumbra a no hacerlo. El club sabe que tiene que vender, de hecho es inevitableque antes del uno de septiembre se produzca una salida de renombre con Mamardashvili y Javi Guerra como las opciones más probables, pero se quiere evitar a toda costa destruir la columna vertebral que ha construido el Pipo. En cuanto al apartado de llegadas, todo está supeditado al número y forma de las ventas, pero las prioridades son un delantero centro, dos bandas (un mediapunta en su defecto) y un defensa central.

Eso en cuanto a demarcaciones, pero nombres propios también los hay y algunos suenan con más fuerza que otros. El culebrón con más vida en las últimas semanas es el de los extremos, con Peter Federico como uno de los actores protagonistas. El hispano-dominicano ha jugado en Mestalla los últimos meses de la temporada 23/24 a modo de préstamo y, aunque le costó arrancar, terminó mostrando detalles de calidad que invitan a pensar en un margen de progresión cuanto menos interesante. De hecho, a Baraja no le disgusta y daría el ‘sí’ a que se quede, pero el Valencia tiene claro que no va a ejercer la opción de compra de dos millones de euros por el 50 por ciento del futbolista que estipuló con el Real Madrid cuando firmó la cesión en enero. Peter Federico no está borrado de los planes, pero sí se queda tendrá que ser renegociando las mencionadas condiciones.

En cualquier caso, el favorito para la banda a día de hoy es Luis Rioja, que finaliza contrato con el Alavés en 2025 y parece destinado a abandonar Mendizorroza este verano. El principal obstáculo con el sevillano era el supuesto interés del Betis. Rioja es un bético declarado y si se le presentaba la oportunidad de jugar en el Benito Villamarín difícilmente la iba a rechazar. Sin embargo, las últimas horas podrían hacer intuir un cambio de planes en el conjunto verdiblanco, que ha fichado al extremo Iker Losada según informa ‘Tiempo de Juego’. Este movimiento, si finalmente significa que el Betis ha descartado a Rioja, acerca al todavía babazorro al Valencia, aunque el club todavía debe ‘pelearse’ con el Alavés por llegar a un acuerdo. Las limitaciones económicas son el principal obstáculo.

La vencida con Rafa Mir

Se dice que a la tercera va la vencida, aunque con Rafa Mir quizá sea más de la tercera ocasión que el Valencia va a intentar su fichaje. El cartagenero es el ‘plan A’ de la entidad valencianista para la demarcación de ‘9’. El Valencia ya conoce de primera mano lo incómodo que es negociar con el Sevilla, aunque sigue contando con las ventajas de que Rafa Mir quiere jugar en Mestalla y que la pasada temporada puso de manifiesto que en Nervión no cuentan con el delantero. En caso de que vuelva a fallar esta opción, la dirección deportiva deberá activar el ‘plan B’. Todo mientas Roman Yaremchuk disputa y ve puerta en la Eurocopa de Alemania. El ucraniano, sin embargo, tiene muy complicado continuar en la capital del Turia, donde está muy cómodo, debido a que el salario que firmó con el Brujas, club al que pertenece, es inasumible para el Valencia.

Operación salida

Todo sin olvidar que el primer paso del efecto dominó está en las salidas. El club a día de hoy no tiene avanzada ninguna operación ni sabe con exactitud que movimientos se efecturán porque todo depende de las ofertas que lleguen. Evidentemente el favorito a marcharse es Mamardashvili, que además se está revalorizando en la Eurocopa, donde ya acumula un ‘MVP’. Javi Guerra es otro nombre encima de la mesa, aunque por el canterano no se ingresaría tanto dinero como con el guardameta.