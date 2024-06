"Hay que aprender del momento difícil, volver bien y más fuerte"

En pocos días, José Luis Gayà cumplirá el primer mes de recuperación tras la intervención de la rotura muscular y tendinosa del recto femoral de la pierna izquierda a la se sometió en Helsinki (Finlandia). El ‘14’ trabaja sin pausa, pero con calma. Antes de la típica coletilla «volver cuanto antes», el plan trazado con el doctor Lasse Lempainen pasa por hacerlo «fuerte y bien». Entre tres y cuatro meses es el tiempo que se le marcó para poder unirse al grupo con normalidad y pensar en competir de nuevo. En principio, se le espera para avanzado el mes de septiembre. No estará en el inicio de Liga.

El capitán no estará en el inicio de la Liga ni, evidentemente, en el comienzo de la pretemporada. La suya será una preparación individualizada, en la que irá dando pasos seguros con la idea en su cabeza de cuando vuelva dejar definitivamente atrás la lesión en el cuádriceps que le complicó la pasada temporada desde el mes de marzo y le apartó de la Eurocopa con España. Hace unos días, Gayà compartió una charla con el Alevín A, campeón de la Liga FC Futures, y compartió con los pequeños que trata de «aprender» de este «momento complicado». «Es la primera vez que pasó por el quirófano. Es complicado para un futbolista. Son cosas que pasan. Hay que aprender, ha sido muy duro para mí porque estaba ahí la ilusión de jugar la Eurocopa», indicó.

José Luis Gayà se recompone del golpe al lado de la familia y los amigos. Entre todos, jugador, médicos y técnicos, está decidido no correr en la recuperación. Riesgo cero. Lo importante es volver bien. Una meta que requiere trabajo diario y por la que Gayà se ha quedado sin vacaciones. Su trabajo de recuperación con los fisioterapeutas en la Ciutat Esportiva, donde coincide con otro lesionado de larga duración, Jaume Domènech, es prácticamente diario. «Vamos a ir despacio y tranquilos. Tenemos el verano por delante, el primer mes va a ser muy tranquilo, solo con trabajo de fisioterapia para que la zona lesionada coja el tejido natural y luego iremos incrementando muy poco a poco los estiramientos y la fuerza muscular. La comunicación con Finlandia está establecida. No vamos a arriesgar. Primero hará camilla, luego gimnasio y al final la fase de ‘return to play’ de campo. José tendrá que hacer su fase de pretemporada muy individualizada para él cuando vuelva de su proceso de lesión», dijo Pedro López, galeno del club tras la operación.

Ahora, en la misma línea que el médico, se pronuncia el futbolista internacional de 29 años. «Estas lesiones largas ayudan a valorar muchas cosas que antes no valorabas igual... Por eso cuando te dicen que vas a volver más fuerte, te lo dicen por algo, te lo dicen porque vas a tener tiempo para recuperarte bien, ponerte fuerte y aprender», comentó junto a los alevines del Valencia CF. Un rato de complicidad con los niños, a los que aconsejó «disfrutar del día a día» y no obsesionarse con llegar a la élite porque es «muy difícil». «Mantened la ilusión y seguid estudiando, es lo que siempre me inculcaron mis padres», añadió Gayà, que también les habló sobre su experiencia como capitán del Valencia. «Llegas aquí siendo un niño y nunca esperas ser el capitán del primer equipo». «Es una responsabilidad mayor respecto a los compañeros porque debes dar ejemplo a todos. Ese brazalete exige compromiso y responsabilidad», concluyó el lateral izquierdo.