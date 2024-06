"Peter Lim y el Ayuntamiento de Valencia unen su defensa jurídica contra Miguel Zorío"

La pasada semana, los abogados de Peter Lim presentaron la contestación a la demanda presentada por el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío, y en la que el principal opositor al singapurense solicitaba que Lim cumpliera con la legislación vigente en España y en la Comunidad Valenciana, por muy multimillonario que sea, y sean cuales sean sus costumbres de ejercicio de poder.

La contestación del equipo jurídico de Peter Lim y Lay Hoon Chan no tiene desperdicio, convirtiendo en el eje de su defensa la misma línea argumental utilizada por el equipo jurídico de María José Catalá, intentando unir el destino judicial del Ayuntamiento y de Peter Lim al acusar al demandante de antivalencianista y antivalenciano.

La documentación que acompañan a su contestación son únicamente cinco documentos:

Página web de Marea Valencianista. Artículos de prensa que supuestamente demuestran la animadversión e Miguel Zorío hacia Peter Lim. Publicaciones con las ofertas de Zorío para recuperar el club. Noticias sobre la denuncia en fiscalía a Peter Lim. Noticias sobre el procedimiento judicial de las licencias del Nuevo Mestalla.

Para Miguel Zorío:

“Hay que tener mucha jeta, para que alguien que ha vaciado el club económica, social y deportivamente, acuse a un valenciano y valencianista, de ser todo lo contrario. Aquí el único que ha engañado al Valencia CF, a la Alcaldesa de Valencia, al Ayuntamiento y a los valencianos es Peter Lim”. “Es injustificable que el Ayuntamiento de Valencia una sus intereses judiciales con los de Peter Lim, que ha sido condenado por la justicia por incumplir el convenio urbanístico que tenía firmado el consistorio con él. Y es injustificable que el equipo jurídico del Ayuntamiento conteste rápidamente a los escritos de los esbirros de Lim y no lo haga con los accionistas del Valencia CF y con los ciudadanos nacidos aquí”. “Lo siento mucho, pero la Alcaldesa de Valencia no puede erigirse en árbitro entre las dos partes: a un lado tiene a un presunto delincuente, que además la ley de contratos del estado le impide firmar un nuevo contrato urbanístico con él; y al otro estamos los valencianos y valencianistas que estamos hartos de ver como Peter Lim campa por esta ciudad como si fuera su señor feudal y nosotros sus siervos”. “Supongo que al juzgado no le hará mucha gracia que Peter Lim le diga que la demanda debería haber sido inadmitida. Quiero recordarle al sr. Lim y a la sra. Layhoon que podrían explicarnos que pasó el Raffles Town Club de Singapur con la estafa probada a miles de socios y de los grandes beneficios que uno y otra sacaron”. “Es alucinante que Peter Lim pueda basarse en un informe municipal en el que se decía que su empresa había presentado una inequívoca voluntad de terminar las obras del Nuevo Mestalla, para apuntalar su defensa. Aquí los policías atacan a los atracados y no a los atracadores, metafóricamente hablando”. “Estoy esperando a saber que explicaciones da nuestra Alcaldesa y quien piensa sentarse a firmar un convenio urbanístico con Lay Hoon Chan, quien es presuntamente responsable de sacar 23 millones de euros del Valencia CF y llevárselos a Hong Kong a través de Meriton Holdings”.

Para Miguel Zorío “Los valencianistas contamos con el apoyo de al menos 20 concejales del pleno del Ayuntamiento de Valencia, que están dispuestos a ejercer un papel beligerante para que Peter Lim no vuelva a engañar a la ciudad. Aquí no valen medias tintas, nadie puede erigirse de árbitro entre dos partes o bandos. Aquí hay un bando de los buenos, los valencianistas y valencianos, que han sido engañados y posiblemente, esquilmados. En el otro bando están Peter Lim y su banda, que han vaciado económica y deportivamente el Valencia CF, y al que hay que construir alrededor de él un gran cordón sanitario político, empresarial y social”.

Miguel Zorío presentó el pasado viernes 7 de junio, una denuncia en la fiscalía anticorrupción de Valencia por presuntos delitos económicos, blanqueo, administración desleal y otros delitos estipulados en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, contra Peter Lim, Layhoon y los cargos ejecutivos del club (entre otros) que pudieran haber tenido conocimiento de los hechos denunciados.

Valencia CF Asia Ltd

La documentación demostraría que en los ejercicios 22 y 23, la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF SAD; Meriton Holdings Ltd facturó al club 17.200.000 euros y 6.147.000 euros, por servicios y cifras que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado.

Por otra parte, la Junta de Accionistas del Valencia CF del 2017 decidió cerrar la empresa Valencia CF Asia Ltd, que había constituido Peter Lim en Singapur un año antes de una forma extraña. La decisión de los accionistas se la pasó por el forro incumpliendo un acuerdo firme, y la empresa sigue en funcionamiento, con un movimiento mercantil importante con el club que tampoco aparece en las cuentas anuales auditadas. Según los datos a los que ha tenido acceso Miguel Zorío, el Valencia CF SAD le facturó a su filial 2.6 millones de euros en los años 22 y 23. También aportamos la investigación encargada a un detective en Singapur que demuestra que la sociedad no tiene empleados, la oficina está vacía y tiene como administradores a Kim Koh y a un empresario inmobiliario de Singapur (cuando la empresa se iba a dedica a promocionar la imagen del club en Asia). Además, la empresa no tiene empleados y su oficina física está cerrada. La gestión la lleva un despacho de abogados especialista en crear empresas off shore.

Otro dato sorprendente y sospechoso, muy sospechoso, es la relación mercantil del club con un bazar de productos chinos de un barrio de las afueras de Barcelona, concretamente, con la empresa CHZ Europe Trade SL, y el bazar HI HA DE TOT, que el año pasado movió 2.975.000 euros de intercambios comerciales con el Valencia CF. Peter Lim y Lay Hoon deben explicar que tipo de servicios ofrece el Valencia CF a un bazar de las afueras de Barcelona, para cobrarle cerca de tres millones de euros.