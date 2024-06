Las primeras palabras de Peter Federico tras los insultos racistas recibidos por aficionados del Real Madrid

El mundo del fútbol, como la vida en general, está llena de gente que no respeta al prójimo. Gente que carece de valores y que aprovecha incluso el entorno del deporte para soltar su odio e incluso para mostrar al mundo su racismo. Ese fue el ejemplo de muchos seguidores, en especial del Real Madrid, que acudieron a las redes sociales de Peter Federico para insultarle después del empate de Mestalla en el que el único 'crimen' que había cometido el extremo era tratar de ganar el partido con la camiseta del Valencia CF. Algunos tienen poco cerebro. Sin embargo, Peter Federico ha demostrado muchísima clase en las primeras declaraciones que han salido a la luz después de aquellos episodios gracias a una entrevista realizada por un proyecto de LaLiga en la que Baraja y el propio futbolista hablan de muchos temas.

"Fue una situación incómoda, tenía poca experiencia en Primera División. Jugar contra el Real Madrid, mi exequipo, me dio un subidón de motivación y creo que no hice nada. Hay que soportar esto. Fue una situación incómoda y desagradable. Me lo tomo de la mejor forma posible. Me dieron ánimos tanto el cuerpo técnico como el resto de los jugadores y la gente que me rodea y creo que lo pude llevar bastante bien", señaló Peter Federico, quien destacó que él solo quería pensar en el fútbol a pesar de que los cafres usaban las redes para campar a sus anchas. "Esa semana fue rara, por así decirlo. He hablado con bastante gente. Después de esa semana me sentí mucho más tranquilo. Trabajé en lo mío, que al final es el fútbol, he crecido y lo más importante es eso", explicó.

A la pregunta de cómo vivió todo ese episodio y cuándo se enteró, el jugador detalla cómo fueron los acontecimientos en una entrevista que parece hecha semanas después de aquel episodio pero que ha salido a la luz hace apenas unos días. "Llegué a casa, no suelo abrir mucho las redes sociales, de hecho solo tengo instagram. No tengo nada. Al día siguiente me empezaron a llegar fotos de Twitter y fue cuando desactivé la cuenta. Al fin y al cabo no le di importancia, me focalicé en jugar en el día a día. En pensar en los partidos y otras situaciones y creo que fue de la mejor forma", señaló. "Desactivé los comentarios, esa semana no entré en redes sociales, me distraía con otras cosas y con cosas de trabajo y de casa. Es lo que me fue llevando a estar tranquilo durante la semana", explicó

Mensaje a la gente

Peter Federico quiso sincerarse y además aprovechó para mandar un mensaje a todos aquellos que no saben comportarse ni en la vida pública, ni en las redes sociales. "Creo que la gente es libre de decir lo que tenga que decir, sea bueno o malo, pero yo creo que resumo todo con tener respeto. Si tu me respetas a mi yo te voy a respetar a ti. Es el respeto lo que tenemos que trabajar. A ver si poco a poco todo mejora en ese aspecto", señaló además dejando claro que en su caso no han podido con él pero no siemper es así. "Depende de la persona las redes pueden afectar bastante". Además cierra la entrevista con la parte buena: "He recibido mensajes positivos, me fui contento del partido ese contra el Real Madrid. Mi concienca se fue tranquila y se fue feliz y trabajando. Eso es lo más importante para mí".