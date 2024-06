Las protestas contra Peter Lim llegan a la Eurocopa

El valencianismo no quiere a Peter Lim. E incluso varias aficiones que han estado en Mestalla durante la presente temporada han mostrado un apoyo innegable a los seguidores valencianistas cuando se entonaba el 'Lim go home' en el minuto 19 o al final de algunos partidos. A pesar de eso, el propietario sigue haciendo de las suyas y sigue maltratando a una entidad centenaria que este año ha 'celebrado' la salvación e incluso pelear por la Conference League. La realidad es que con la plantilla que tenía Baraja no pudo hacer mucho más. Una vez finalizada la temporada, las protestas no han cesado y el mejor ejemplo es que a la mínima, los seguidores del Valencia CF consiguen encontrar un camino para mostrarle a Peter Lim que no lo quieren en Valencia. El último ejemplo ha sido en la Eurocopa.

El España-Albania dio para mucho. Primero para ver una jugada magnífica en la que Laporte encontró a Dani Olmo y éste encontró a Ferran para que definiera con la izquierda al palo largo de la portería defendida por Strakosha. Ese fue el camino a un triunfo que llegó por la mínima con el gol del atacante de Foios, que llegó a los 20 tantos con España en su carrera. Y con el pleno de triunfos en el bolsillo, la grada también fue protagonista. Antes, durante y tras el partido. Ya en la previa se pudieron ver pancartas contra el propietario del Valencia CF en una grada en la que había mucha bandera de la selección y de España, pero en la que se coló una amarilla con tres palabras en negro: "LIM GO HOME".

Temporada finalizada

En concreto, las imágenes de la realización permitieron que se viera en varias ocasiones, una de ellas antes de la media hora cuando en un saque de banda albanés se veía al fondo dos carteles amarillos con la frase en contra del propietario. Uno de ellos además con la senyera al lado. En definitiva, la temporada del Valencia CF acabó pero no cesa la lucha de la afición valencianista contra el propietario.