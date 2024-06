Simón Luca seguirá en el Valencia

El Valencia Mestalla ha anunciado la renovación del lateral izquierdo cántabro Simón Luca por una temporada más después de superar una lesión de ligamento cruzado de la rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada.

El lateral cántabro llegó hace dos temporadas al Valencia Mestalla con el que en la 22/23 disputó la promoción de ascenso a Primera RFEF siendo una pieza indispensable en el filial de Miguel Ángel Angulo, pero en la 23/24 solo pudo jugar en las primeras jornadas antes de caer lesionado de gravedad a finales de septiembre.

"Me siento muy querido y estoy muy contento. Ha sido un año difícil con la lesión y sabemos la edad que tengo (24) y ahora me dan la oportunidad de seguir un año más y estoy muy agradecido al club, a la dirección de la Academia VCF, al míster por confiar en mí. Intentaré demostrar que no se han equivocado y tirar hacia delante", dijo en VCF Media.

El futbolista también comentó que "el objetivo a nivel individual es seguir trabajando como hasta ahora, seguir disfrutando del día a día, que es algo que me encanta, y a nivel grupal ya se irá viendo. El primer objetivo, como dice el míster, es la salvación y a partir de ahí ya miraremos otros objetivos"