Así viene toda la actualidad del Valencia CF de este martes

Tras el anuncio de Stole Dimitrievski como agente libre procedente del Rayo Vallecano, el siguiente nombre marcado en rojo era el de Rubén Baraja. Con la renovación del Pipo ya firmada y anunciada hasta 2026, toca empezar a agitar el árbol del mercado.

El Valencia celebra el miércoles un cuarto de siglo de la conquista de la Copa del Rey de 1999, un título ganado ante el Atlético de Madrid en Sevilla que culminó una gran campaña 1998-99 en la que se clasificó por primera vez en su historia a la nueva Liga de Campeones y que supuso el inicio del mejor lustro de la historia del club.

Peter Lim, retratado en la Eurocopa

El valencianismo no quiere a Peter Lim. E incluso varias aficiones que han estado en Mestalla durante la presente temporada han mostrado un apoyo innegable a los seguidores valencianistas cuando se entonaba el 'Lim go home' en el minuto 19 o al final de algunos partidos. A pesar de eso, el propietario sigue haciendo de las suyas y sigue maltratando a una entidad centenaria que este año ha 'celebrado' la salvación e incluso pelear por la Conference League. La realidad es que con la plantilla que tenía Baraja no pudo hacer mucho más. Una vez finalizada la temporada, las protestas no han cesado y el mejor ejemplo es que a la mínima, los seguidores del Valencia CF consiguen encontrar un camino para mostrarle a Peter Lim que no lo quieren en Valencia. El último ejemplo ha sido en la Eurocopa.

En otro orden de cosas, los principales objetivos son los de Rafa Mir y Luis Rioja. El delantero cartagenero es el favorito del técnico para reforzar el ataque, pero ya han sido dos los intentos de hacerse con él fallidos. Veremos si a la tercera va la vencida...

La situación de Rioja

El favorito para la banda no es otro que Luis Rioja. El atacante zurdo acaba contrato con el Alavés en 2025 y saldrá en esta ventana de traspasos. El interés del Valencia es fuerte, y con el Betis, equipo del que es aficionado confeso el andaluz, ya moviéndose en banda con el fichaje de Iker Losada, podría significar que hay vía libre para el Valencia de terminar de convencer al sevillano, aunque luego habría que llegar a un acuerdo con el Alavés.

Esto complicaría la continuidad de Peter Federico, aunque no la descarta del todo. Se espera una renegociación de los términos para tratar de sacar al canterano del Real Madrid a un precio más asequible.

Catalá habla del Nou Mestalla

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha vuelto a referirse al objetivo que se plantea el gobierno municipal de que Peter Lim «no recupere beneficios urbanísticos, si no hay a cambio una puesta en marcha de las obras muy importante». En una entrevista concedida a Levante-EMV, la primera edil indica que la propiedad del club debe «cumplir con la ciudad» y que «es muy importante que se haga el polideportivo de Benicalap, y muy, muy, importante que se haga el Nou Mestalla».

"Tenemos pleno ahora y otro en julio. Es difícil que entre para junio, pero a lo mejor para julio podemos llevar alguna iniciativa", comentaba la alcaldesa sobre el margen que existe para reactivar el plan ATE.

"La propiedad del Valencia tiene que cumplir con la ciudad. Para mí, es importante que se haga el polideportivo de Benicalap. Para mí, es importante, muy, muy importante que se haga el Nou Mestalla. No puede ser que esta ciudad siga teniendo uno de los accesos principales con esa sensación de abandono que generan las obras paradas. Ahora bien, quien pone que el 3 de agosto caduca la ATE y pone que se quedaba en vigor el plan anterior a 2015, es el gobierno autonómico de Ximo Puig. Entonces, claro, tenemos que hacer todo lo posible para que no se recuperen los beneficios urbanísticos, si no hay a cambio la puesta en marcha de las obras muy importante», añadía.

