"La alcaldesa pretende presentar una moción de urgencia el vierne consencuada con el equipo de Peter Lim"

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, ha puesto en conocimiento de los portavoces municipales de Compromís, Pspv, y Vox de las informaciones fehacientes que ha recibido del entorno ejecutivo del Valencia CF sobre las maniobras orquestales en la oscuridad que se han producido en las últimas semanas entre Cristóbal Grau y Javier Solís, entre otros, para conseguir redactar una moción urbanística que satisfaga los deseos de Peter Lim y de su abogado de cabecera Germán Cabrera.

El portavoz de Marea Valencianista denuncia que la Alcaldesa de Valencia tiene preparada una moción, que pretende presentarla por vía de urgencia en el pleno del próximo viernes 28 de junio, y en la misma, y por exigencias de Peter Lim y de Germán Cabrera se eliminan los avales y las garantías económicas taxativas que se habían anunciado.

Miguel Zorío ha pedido a los grupos políticos municipales (que sí lo han recibido y son conocedores de las contundentes pruebas de los presuntos delitos cometidos por Peter Lim en la gestión del Valencia CF), que soliciten en el pleno la agenda de reuniones, llamadas telefónicas y emails de todos los políticos y funcionarios que han participado en este presunto delito de prevaricación administrativa contemplada en el artículo 404 del código Penal.

Para Miguel Zorío “es vergonzoso todo lo que está ocurriendo en la oscuridad de los despachos de Germán Cabrera y del Ayuntamiento de Valencia desde el pasado mes de septiembre. Mientas la Alcaldesa no quiere conocer las pruebas de como Peter Lim saca el dinero del Valencia CF para llevárselo a Hong Kong, ella se da una ronda por los medios para decirles que va a ser imposible presentar una moción en el pleno de junio, que lo intentarán para julio, que los avales que ella pedía hace un año ahora ya no se pueden pedir, que va a ser muy dura con Peter Lim, etc. La realidad es otra muy diferente: María José Catalá estaba preparando una moción propia y para ello ha puesto a trabajar a Cristóbal Grau con Javier Solís. La moción está preparada asumiendo de nuevo los planteamientos de Peter Lim, que en el caso de que se apruebe, no tendrá ninguna penalización si vuelve a incumplir, ya que Cabrera le ha cubierto sus posibles incumplimientos, con la complacencia del gobierno municipal”.

Para el exvicepresidente del Valencia CF, “Estamos hablando de presuntos delitos muy graves. No creo que la Alcaldesa ni ningún otro portavoz, se sienten a aprobar y a firmar un convenio con Lay Hoon, Inma Ibáñez o Javier Solís, cuando han podido participar directamente en todo este entramado”.

Miguel Zorío presentó el pasado viernes 7 de junio, una denuncia en la fiscalía anticorrupción de Valencia por presuntos delitos económicos, blanqueo, administración desleal y otros delitos estipulados en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, contra Peter Lim, Layhoon y los cargos ejecutivos del club (entre otros) que pudieran haber tenido conocimiento de los hechos denunciados.

La documentación demostraría que en los ejercicios 22 y 23, la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF SAD; Meriton Holdings Ltd facturó al club 17.200.000 euros y 6.147.000 euros, por servicios y cifras que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado.

Por otra parte, la Junta de Accionistas del Valencia CF del 2017 decidió cerrar la empresa Valencia CF Asia Ltd, que había constituido Peter Lim en Singapur un año antes de una forma extraña. La decisión de los accionistas se la pasó por el forro incumpliendo un acuerdo firme, y la empresa sigue en funcionamiento, con un movimiento mercantil importante con el club que tampoco aparece en las cuentas anuales auditadas. Según los datos a los que ha tenido acceso Miguel Zorío, el Valencia CF SAD le facturó a su filial 2.6 millones de euros en los años 22 y 23. También aportamos la investigación encargada a un detective en Singapur que demuestra que la sociedad no tiene empleados, la oficina está vacía y tiene como administradores a Kim Koh y a un empresario inmobiliario de Singapur (cuando la empresa se iba a dedica a promocionar la imagen del club en Asia). Además, la empresa no tiene empleados y su oficina física está cerrada. La gestión la lleva un despacho de abogados especialista en crear empresas off shore.

Otro dato sorprendente y sospechoso, muy sospechoso, es la relación mercantil del club con un bazar de productos chinos de un barrio de las afueras de Barcelona, concretamente, con la empresa CHZ Europe Trade SL, y el bazar HI HA DE TOT, que el año pasado movió 2.975.000 euros de intercambios comerciales con el Valencia CF. Peter Lim y Lay Hoon deben explicar que tipo de servicios ofrece el Valencia CF a un bazar de las afueras de Barcelona, para cobrarle cerca de tres millones de euros.