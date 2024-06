El Ayuntamiento exigirá garantías totales al Valencia CF por el Nou Mestalla

Nueva vuelta de tuerca en el caso del Nou Mestalla. Tras las últimas reuniones, encuentros y Plenos en el Ayuntamiento que han servido para más bien poco, el gobierno valenciano decide ahora que solicitará al Valencia CF garantías del coste total de las obras que quedan por ejecutar en el nuevo estadio, incluyendo plazos concretos del avance de las mismas y la finalización de los trabajos conforme vayan sucediendo, según adelanta 'elDiario.es'.

Las mencionadas garantías que demandan las autoridades deberán ser supervisadas y validadas por la Intervención del Ayuntamiento. Por otro lado, el gobierno valenciano no se olvida del Polideportivo de Benicalap y exige su pago o la concesión de garantías que cubran el coste íntegro. Ahí ha puesto todos sus límites el Partido Popular y hasta ahí debe llegar el Valencia CF si quiere la edificabilidad.

La petición del partido popular va en consonancia al discurso que ha mantenido María José Catalá desde que fue elegida alcaldesa de València y mediante el cual siempre ha mantenido que no se le concederán facilidades a Meriton para terminar el estadio y que debe cumplir con las obligaciones que impone la ciudad. Peter Lim "no va a recuperar beneficios urbanísticos, si no hay a cambio una puesta en marcha de las obras muy importante", expuso recientemente en una entrevista en Superdeporte y Levante EMV en la que también indicó que la propiedad del club debe "cumplir con la ciudad" y que "es muy importante que se haga el polideportivo de Benicalap, y muy, muy, importante que se haga el Nou Mestalla".

En cualquier caso, este movimiento de las autoridades llega pocas semanas después de que fracasara en el Pleno del Ayuntamiento la moción del PSPV para aprobar las fichas urbanísticas, el convenio y una fianza del Valencia CF por las obras del Nou Mestalla. Además, recientemente el Valencia CF anunció la firma de un acuerdo con Atitlan para la venta de los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicados junto al recinto de Cortes Valencianas, que está condicionado a la aprobación de las mencionadas fichas que siguen sin aprobación.

Acuerdo PP-VOX

De forma paralela, PP y VOX ultiman los detalles de un acuerdo forjado desde el mencionado Pleno de la moción fallida y con el objetivo de desbloquear de una vez por todas la situación del Nou Mestalla. Se espera que a lo largo de esta semana la clase política aporte información sobre el mencionado acuerdo.