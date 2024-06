Prórroga para la candidatura mundialista del Nou Mestalla

La comisión mixta constituida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se reunió ayer para perfilar una lista, importante pero todavía no definitiva, de las sedes que acogerán el Mundial de 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos. La candidatura española entregará esta lista a la FIFA para que el máximo organismo del fútbol mundial estudie la documentación y tome una decisión final sobre las ciudades y los estadios que acogerán la Copa del Mundo. De las 15 sedes que comenzaron la carrera mundialista solo quedan 13. Este miércoles quedaron eliminadas las candidaturas de Gijón (El Molinón) por la renuncia ocasionada por las desavenencias entre el Sporting y el Ayuntamiento, y de Murcia (Estadio Enrique Roca antes ‘Nueva Condomina) porque la Región no ha presentado los avales necesarios. En la lista perfilada hay once sedes que cumplen los requisitos exigidos y dos que pasan con un asterisco. Esas dos ciudades en riesgo de quedar excluidas de la cita mundialista son Vigo y València.

Las dos candidaturas tienen una prórroga hasta el viernes si no quieren quedarse fuera como Gijón y Murcia. Las 11 sedes que pasan a la espera de ver cómo se resuelven los proyectos del Nou Mestalla y Balaídos son las siguientes: Santiago Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, Stage Front Stadium (Espanyol), San Mamés, Reale Arena, La Cartuja, La Rosaleda, La Romareda, Gran Canaria y Riazor. Zaragoza, Gran Canaria y Riazor han ganado muchos enteros en los últimos meses y llegan muy bien posicionadas a la recta final. La FIFA tendrá que elegir once sedes de España, seis de Marruecos (Tánger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marraquech y Fez) y tres de Portugal: Da Luz (Benfica), José Alvalade (Sporting Lisboa) y Do Dragao (Oporto).

Más sedes del Mundial más intercontinental

Además, la FIFA cuenta con las tres sedes mundialistas de Sudamérica en Argentina (Monumental, Buenos Aires), en Uruguay (Centenario, Montevideo) y en Paraguay (Conmebol por construir, Asunción).