Badenas: "Lo que no se hizo en 15 años..."

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, aseguró en relación a un posible acuerdo entre PP y su partido sobre el Nou Mestalla que su formación "nunca" estará a favor de que "se reconozcan derechos urbanísticos a Peter Lim" y recalcó que lo que no se ha hecho en quince años, "¿cómo se va a resolver con una moción de urgencia".

Badenas, en declaraciones a periodistas previas al pleno municipal del mes de junio, subrayó que Lim lleva "desde 2014 incumpliendo sus obligaciones, incluidas en un convenio de 2007", pero asimismo el Consell, en un pleno celebrado en 2022, "dice que hay incumplimientos clarísimos", por lo que Vox "no va a estar a favor de ninguna moción en la que se reconozcan derechos a Lim".

"Si alguien, en vez de restringir derechos, pide incrementar derechos de Lim, no lo aceptaremos. No vamos a firmar, porque, además, es un tema jurídicamente complicado y urbanísticamente muy difícil", comentó Badenas preguntado por cuáles son las discrepancias entre el PP y Vox ahora mismo al respecto.

Así, dijo desconocer si València se quedará fuera del Mundial, porque no sabe "qué relaciones existen entre la RFEF, la FIFA y el Valencia", pero "es una decisión de la FIFA", que "lo tiene que decidir con el Valencia".

En cualquier caso, Badenas se mostró firme en no votar a favor "de ninguna moción, porque no se dan las condiciones jurídicas para apoyar con garantías que el Valencia el 3 de agosto tenga derechos urbanísticos" y destacó que pactaron con el PP, hace ahora dos meses, una moción conjunta para realizar una auditoría externa del coste de la obra que queda por construir.

"Vox nunca ha cambiado de posición. Durante ocho años no se hizo absolutamente nada, y eso es responsabilidad de Sanjuan y Compromís. Cuando se pudo destruir la Ate no se hizo, caducando la ATE pero no el plan ATE. Para llegar a este punto, ha habido muchos cooperadores necesarios, como quienes firmaron el convenio en 2005, cuando no se exigían garantías al Valencia. Lo que no se ha hecho en 15 años, ¿cómo se va a resolver a través de una moción de urgencia?", concluyó Badenas.

