“Esta ciudad no puede volver a tropezar con la piedra de un Mundial a cambio de hipotecar el futuro del Valencia CF”

La falta de entendimiento entre PP y VOX para aprobar las licencias urbanisticas que permitan el reinicio de las obras del Nou Mestalla fue valorado a través de las palabras de Borja Sanjuán. El concejal del PSOE consideró como un éxito el hecho de que la afición valencianista se moviese con tal de no beneficiar a un Peter Lim que, entre muchas cosas, ha faltado el respeto a la ciudad con la reanudación del Nou Mestalla y que apuntaba a ser sede del Mundial 2030. Su apatía ha provocado que la presencia de València en la cita mundialista penda de un hilo.

“Empecemos por valorarlo después de 15 años de incumplimiento. María José Catalá está intentando hasta el último momento salvar la posición de Peter Lim en el asunto de Mestalla. Si no lo ha podido hacer es porque la gran afición del Valencia se ha movilizado para ponerle los puntos sobre las íes a un Ayuntamiento que estaba absolutamente plegado a que Peter Lim, después de faltarle el respeto al club y a la ciudad, ganara muchos millones con una operación de especulación urbanística”, aseguró Borja Sanjuán.

Sin embargo, el concejal del PSOE teme que PP y VOX, con tal de albergar el Mundial, acepten unas condiciones insuficientes para la reanudación de las obras del Nou Mestalla y que sirvan de beneficio para un Peter Lim que “no merece nada” de esta ciudad. Hacerlo, según su punto de vista, sería “tropezar con la misma piedra” 40 años después.

"No descartaría que a última hora, como pasó en el pleno pasado, VOX se plegara a lo que el PP quiere y acabaran aprobando una moción que significaría, en el caso de que no incorporara todas las garantías que dijimos que eran necesarias incorporar y que ellos calificaron como imposibles, pero que se ha demostrado que son las únicas viables, un error que esta ciudad ya cometió. València, que parece que no aprende de sus errores, ya cometió el error de hipotecar el futuro del Valencia por un Mundial. 40 años después, esta ciudad no puede volver a tropezar con la piedra de un Mundial a cambio de hipotecar el futuro del Valencia CF. La señora alcaldesa solamente quiere un Mundial para tener un gran evento, que se inicien las obras y que se tenga cualquier tipo de estadio. Peter Lim, de esta ciudad, no merece nada".