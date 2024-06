El desacuerdo político acentúa la tormenta

El portavoz popular del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, afirmó, preguntado por si peligra que València sea sede del Mundial por la falta de un acuerdo entre PP y Vox sobre el Nou Mestalla, que «todavía hay tiempo», aunque insistió en que el Mundial «no va a condicionar la posición del Ayuntamiento» a la hora de exigir a Peter Lim que cumpla con València.

Caballero destacó que siguen trabajando «para alcanzar el mejor acuerdo, para que cumpla el club con la ciudad y para defender al valencianismo y los intereses de la ciudad». Según el portavoz popular, «administrativamente» se puede aprobar que València sea sede y «todavía» hay tiempo, aunque subrayó que, «como la alcaldesa, María José Catalá (PP), ya ha dejado claro, no es condición ‘sine qua non’», puesto que «no va a condicionar la posición del Ayuntamiento la fecha del Mundial». «Lo que seguimos es negociando para alcanzar el mejor acuerdo y esto incluye todo».

VOX

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, aseguró que su formación «nunca» estará a favor de que «se reconozcan derechos urbanísticos a Peter Lim» y recalcó que lo que no se ha hecho en «quince años», «¿cómo se va a resolver con una moción de urgencia». Badenas subrayó que Lim lleva «desde 2014 incumpliendo sus obligaciones, incluidas en un convenio de 2007», pero asimismo el Consell, en un pleno celebrado en 2022, «dice que hay incumplimientos clarísimos», por lo que Vox «no va a estar a favor de ninguna moción en la que se reconozcan derechos a Lim».»Si alguien, en vez de restringir derechos, pide incrementar derechos de Lim, no lo aceptaremos.

No vamos a firmar, porque, además, es un tema jurídicamente complicado y urbanísticamente muy difícil», comentó Badenas preguntado por cuáles son las discrepancias entre el PP y Vox ahora mismo al respecto. Así, dijo desconocer si València se quedará fuera del Mundial, porque no sabe «qué relaciones existen entre la RFEF, la FIFA y el Valencia», pero «es una decisión de la FIFA», que «lo tiene que decidir con el Valencia».

En cualquier caso, Badenas se mostró firme en no votar a favor «de ninguna moción, porque no se dan las condiciones jurídicas para apoyar con garantías que el Valencia el 3 de agosto tenga derechos urbanísticos» y destacó que pactaron con el PP, hace ahora dos meses, una moción conjunta para realizar una auditoría externa del coste de la obra que queda por construir.

«Vox nunca ha cambiado de posición. Durante ocho años no se hizo absolutamente nada, y eso es responsabilidad de Sanjuan y Compromís. Cuando se pudo destruir la ATE no se hizo», concluyó.

PSOE

Borja Sanjuán, concejal del PSOE, mostró su indignación, echó la culpa a la alcaldesa y lo catalogó como un fracaso. «Es el resultado del fracaso del tándem María José Catalá-Peter Lim. Han intentado utilizar el Mundial como chantaje para pegar un pelotazo urbanístico. Y como el único acuerdo que estaba dispuesta a aprobar era el que suponía un acuerdo de pelotazo urbanístico para Peter Lim, al final se ha quedado sola y ha perdido la opción de que Valencia tenga un Mundial.

Peter Lim ha demostrado por enésima vez que València le da absolutamente igual. Pero con él ha arrastrado a María José Catalá», dijo Sanjuán a la salida del pleno del Ayuntamiento. «Para ella es un fracaso en primera persona, que se suma a 15 años de engaño de Peter Lim. Tiene la culpa de no haber empezado el estadio, pero María José Catalá tiene la culpa de no haber conseguido exigirle las condiciones que garantizaran económicamente que ese estadio era viable y que le apretaran las tuercas al máximo accionista del Valencia.

María José Catalá lleva una semana bastante mala en lo personal, suma un nuevo descrédito y demuestra, una vez más, no solo no poder solucionar este problema, sino de ser alcaldesa de una ciudad que le viene muy grande», finalizó.

Compromís

Papi Robles, portavoz de Compromís, también se mostró crítica con los socios de gobierno: «“Creo que lo primero que hay que decir es que no es una sorpresa que no haya acuerdo PP-VOX, es a lo que nos tienen acostumbrados desde este Gobierno. Es un despropósito. Tenemos una alcaldesa que es muy débil y que no es ni tan siquiera capaz de llegar a acuerdos con sus socios de gobierno y por tanto seguimos paralizados.

Sobre el Mundial tenemos que tenerlo muy claro. Esta ciudad no se puede vender a cualquier precio. Evidentemente la señora Catalá solo se mueve cuando tiene un gran evento delante, pero desde Compromís el único movimiento que tenemos que hacer es no darle a Peter Lim ni un espacio más.

No darle ni un beneficio urbanístico más, porque ha demostrado que además de ser un incumplidor es un traidor a esta ciudad por lo que no hay que dar un movimiento más a favor de Peter Lim y sus negocios. Ni excusa del Mundial del 2030 ni otra excusa que no sea defender y pensar en los intereses de la ciudad».

