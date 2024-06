"Aún hay tiempo para el Mundial pero no va a condicionar la posición del Ayuntamiento"

El portavoz popular del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, afirmó, preguntado por si peligra que València sea sede del Mundial por la falta de un acuerdo entre PP y Vox sobre el Nou Mestalla, que "todavía hay tiempo", aunque insistió en que el Mundial "no va a condicionar la posición del Ayuntamiento" a la hora de exigir a Peter Lim que cumpla con València.

Caballero se expresó así antes del pleno del mes de junio, en el que no se tratará ningún tema sobre el Nou Mestalla después de que no se hablara de ello en la Junta de Portavoces del pasado martes y que PP y Vox no llegaran a un acuerdo para incorporarlo como moción por vía urgente, lo que dilatará la decisión municipal hasta el pleno del mes de julio y podría hacer peligrar la presencia de València en el Mundial.

No obstante, Caballero destacó que siguen trabajando "para alcanzar el mejor acuerdo, para que cumpla el club con la ciudad y para defender al valencianismo y los intereses de la ciudad".

Según el portavoz municipal popular, "administrativamente" se puede aprobar que València sea sede y "todavía" hay tiempo, aunque subrayó que, "como la alcaldesa, María José Catalá (PP), ya ha dejado claro, no es condición 'sine qua non'", puesto que "no va a condicionar la posición del Ayuntamiento la fecha del Mundial".

"Lo que seguimos es negociando para alcanzar el mejor acuerdo y esto incluye todo", concluyó Caballero preguntado por si la falta de acuerdo se debe a una discrepancia entre partidos por el tipo de garantías que hay que exigir a la ciudad.