"María José Catalá decidió confiar en Peter Lim y le ha dejado tirada"

La no presencia de València en el Mundial de 2030 ha incendiado a la ciudad y al ámbito político. Las reacciones ante la noticia no han tardado en llegar por parte de los partidos a excepción del PP, donde María José Catalá se sitúa en el centro de la diana después de no lograr que Peter Lim haga su función y termine el estadio para albergar la cita internacional. La ausencia de garantías han sido claves para que la RFEF, que esperó hasta el último segundo a València, no cuente con la capital del Turia. Una noticia a la que Borja Sanjuán, concejal del PSOE, mostró su indignación, echó la culpa a la alcaldesa y lo catalogó como un fracaso.

“Es el resultado del fracaso del tándem María José Catalá-Peter Lim. Han intentado utilizar el Mundial como chantaje para pegar un pelotazo urbanístico. Y como el único acuerdo que estaba dispuesta a aprobar era el que suponía un acuerdo de pelotazo urbanístico para Peter Lim, al final se ha quedado sola y ha perdido la opción de que Valencia tenga un Mundial. Peter Lim ha demostrado por enésima vez que València le da absolutamente igual. Pero con él ha arrastrado a María José Catalá”, empezó Sanjuán a la salida del pleno del Ayuntamiento ante los medios.

“Para ella es un fracaso en primera persona, que se suma a 15 años de engaño de Peter Lim. Tiene la culpa de no haber empezado el estadio, pero María José Catalá tiene la culpa de no haber conseguido exigirle las condiciones que garantizaran económicamente que ese estadio era viable y que le apretaran las tuercas al máximo accionista del Valencia. María José Catalá lleva una semana bastante mala en lo personal, suma un nuevo descrédito y demuestra, una vez más, no solo no poder solucionar este problema, sino de ser alcaldesa de una ciudad que le viene muy grande”.

Además, Borja Sanjuán reiteró lo que considera un fracaso, defendió la moción que presentaron en el último pleno y lanzó un dardo a María José Catalán: haber confiado en Peter Lim le ha pasado factura. “Lo que no podía pasar era que el Mundial fuera una excusa para que el Valencia volviera a cometer el error de hipotecar su futuro a cambio de unos partidos del Mundial. Si en el pleno pasado, María José Catalá hubiera apoyado la moción que el Partido Socialista que puso encima de la mesa, donde se exigían garantías económicas y avales a Peter Lim, hoy no estaríamos así. Tendríamos al máximo accionista del Valencia con la imposibilidad de llevarse ni un solo euro de la ciudad y Valencia hubiera seguido optando al Mundial. Ella ha decidido confiar en Peter Lim y le ha dejado tirada”.