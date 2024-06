Papi Robles: “Peter Lim es un traidor”

El Nou Mestalla sigue siendo uno de los temas de debate semana tras semana en los plenos del Ayuntamiento. Entre unas cosas y otras, Peter Lim sigue mareando a propios y extraños pero el estadio lleva parado desde que aterrizara hace una década prometiendo además que iba a estar hecho para el centenario, del que ya han pasado 5 años. Papi Robles, portavoz de Compromís, ha hablado en la mañana de este viernes tras el no acuerdo entre PP y Vox en cómo ‘apretar’ a Peter Lim para que reanude las obras. Además, el Mundial 2030, debido a ese nuevo frenazo, se aleja todavía más de Valencia, que ya tenía complicado ser sede de la cita mundialista que se celebrará en Marruecos, Portugal y España.

“Creo que lo primero que hay que decir es que no es una sorpresa que no haya acuerdo PP-VOX, es a lo que nos tienen acostumbrados desde este Gobierno. Es un despropósito. Tenemos una alcaldesa que es muy débil y que no es ni tan siquiera capaz de llegar a acuerdos con sus socios de gobierno y por tanto seguimos paralizados. Sobre el Mundial tenemos que tenerlo muy claro. Esta ciudad no se puede vender a cualquier precio. Evidentemente la señora Catalá solo se mueve cuando tiene un gran evento delante, pero desde Compromís el único movimiento que tenemos que hacer es no darle a Peter Lim ni un espacio más. No darle ni un beneficio urbanístico más, porque ha demostrado que además de ser un incumplidor es un traidor a esta ciudad por lo que no hay que dar un movimiento más a favor de Peter Lim y sus negocios. Ni excusa del Mundial del 2030 ni otra excusa que no sea defender y pensar en los intereses de la ciudad”, ha asegurado Papi Robles a las puertas del Ayuntamiento.

Por su parte, Papi Robles también mostró enfado por la forma de actuar de sus ‘adversarios’ políticos, el actual equipo de Gobierno, pero también recordó que es un proceso que se lleva repitiendo desde finales de los 2000. “Debemos poner el foco en los más de 15 años que ese estadio debería ya estar hecho. Que esta ciudad debería haber disfrutado ya de ese estadio y aún estamos esperando a que Català haga suyo el informe que nos entregó a última hora y por la puerta de atrás que se le han de pedir responsabilidades al Valencia CF y estamos hablando de cantidades muy elevadas de dinero que Catala debería trabajar en esa línea, no como hizo ya Rita Barberá en su día regalándole el espacio del estadio”, señaló.

Sobre una moción de última hora Papi Robles también se mostró expectante sobre cómo sería explicada o llevada a cabo. “Deberíamos ver cuál sería el contenido pero si llegamos a una moción de urgencia Badenas habría vuelto a demostrar su cobardía y se habría plegado a lo que Catalá quiere, pero tengo dudas de que presenten nada porque nos tienen más acostumbrados a levantarse del pleno y enfadarse en la calle en lugar de llegar a acuerdos y ser serios en esta ciudad que es lo que necesita esta ciudad”, explica.