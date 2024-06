Fiamma Benítez se despide: "En el Valencia he cumplido sueños que jamás imaginé"

La internacional Fiamma Benítez agradeció y reconoció en su despedida como jugadora del Valencia, con quien acaba contrato, que "en el Valencia he cumplido sueños que jamás imaginé: he sido internacional absoluta, campeona del mundo sub-20 y he ganado la Liga de Naciones gracias a vestir esta camiseta".

"Querida afición valencianista, hoy nuestros caminos se separan, pero estoy segura de que esto no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto. Han sido dos años muy especiales en los que he vivido momentos de gran felicidad gracias a todos vosotros", comenzó el comunicado publicado en sus redes sociales.

Fiamma, de 20 años y nacida en Denia (Alicante), que pondrá rumbo al Atlético de Madrid según pudo saber EFE, expresó que "aunque me hubiera gustado que en lo deportivo las cosas hubieran ido mejor (se salvaron a falta de dos jornadas), quiero que sepáis que siempre dimos todo para ofreceros tantas alegrías como fuera posible".

"En cada partido, siempre he sentido vuestro cariño incondicional, tanto en los buenos como en los malos momentos. Vuestro apoyo ha sido fundamental y vuestra lealtad y amor por estos colores han sido un motor incansable para mí", agregó.

Por otro lado, la futbolista dio "las gracias de todo corazón" a sus compañeras, al club, cuerpo técnico y al resto de empleados que forman parte "de esta gran familia" y también se acordó de los medios de comunicación, a los que agradeció todo su apoyo.

"Siempre llevaré un pedazo de Valencia en mi corazón. Siempre seré una valencianista más: Amunt, sempre", finalizó el comunicado.