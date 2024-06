Mamardashvili se despide como el mejor portero de la Eurocopa

Giorgi Mamardashvili se despidió de la Eurocopa demostrando hasta el último día que ha sido el mejor portero del torneo. Y de largo. Si no está en la portería del once ideal del torneo será una injusticia. El portero del Valencia cayó eliminado a manos de España con otra gran actuación que desquició a los de Luis de la Fuente, provocó los elogios de todo el mundo del fútbol y disparó (todavía más) su cotización en pleno mercado de fichajes.

Giorgi solo necesitó diez minutos para demostrar su potencial y sus ganas de ser protagonista en el partido. Su show empezó muy pronto con parada a Pedri y sobre todo una mano izquierda abajo a cabezazo a Carvajal a la salida de un saque de esquina. Paradón para empezar y para avisar a España de lo que le esperaba. Giorgi arrancó gigante. Su acción bajo palos fue clave para dar vida a Georgia y permitir a su selección ponerse por delante del marcador con el gol en propia puerta de Le Normand. Seguro y preciso. Su tercera intervención fue una parada a disparo de Fabián desde fuera del área blocando el balón sin opción a rechace. ‘Mamar’ no dio opción a España. A la media hora volvió a aparecer para salvar a su país del empate con dos paradas más a tiros de Cururella y Nico Williams. Ya iban cinco.

A la sexta tuvo que ir la vencida. El portero valencianista no pudo hacer nada ante el zurdado al lateral de la red desde la frontal de Rodri. Dónde la tuvo que poner el centrocampista del City. Fuerte y ajustado al palo. Imposible para el georgiano que se marchó al descanso con el mejor valor estadístico de los primeros 45 minutos solo por detrás del goleador Rodri. El guion de la segunda mitad no cambió con Mamardashvili de nuevo providencial después de una falta directa con veneno de Lamine. Su figura se hacía grande. España no encontraba la forma de batirlo.

El 2-1 de España tuvo que llegar en un remate a bocajarro de Fabián que Giorgi incluso llegó a tocar. ¡Casi la para! El georgiano se salvó del tercero tanto por un fuera de juego milimétrico de Yamal, pero no pudo hacer nada minutos después en un mano a mano de Nico con perfecta definición del extremo del Athletic y una maniobra perfecta de Dani Olmo. Si no llega a ser por Mamardahvili, a Georgia le caen siete. Ayer fueron nueve paradas. En total, 30 en el torneo. Como Toldo en 2000. Los mejores registros de un portero solo por detrás de las 32 paradas de Igor Akinfeev (Rusia) en 2008.

