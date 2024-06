Nou Mestalla, cuestión de estado

A pesar de las enormes trabas y dificultades que Meriton Holdings está poniendo a la finalización del Nou Mestalla por su inamovible voluntad de conseguir beneficios urbanísticos al menor nivel de compromiso posible, la realidad es que si la candidatura valenciana a albergar partidos del Mundial de 2030 es porque realmente su presencia es prácticamente cuestión de estado. Valencia no se puede quedar fuera, eso lo saben todos los actores políticos, deportivos y sociales. Es por eso que a pesar de que el calendario va ‘quemando’ plazos oficiales, la voluntad de todos es esperar a la capital del Turia, pero el club está obligado a también poner la carne en el asador para ser subsede.

En primer lugar desde el Ayuntamiento de Valencia no se está queriendo dar por perdida esta posibilidad hasta que no haya más remedio, aunque no hay acuerdo porque la intención es que el Valencia firme por escrito una serie de garantías que aseguren que tendrán el estadio en tiempo y forma. Para el consistorio es clave que la ciudad esté en el Mundial por una serie de factores: la oportunidad turística que se abre, la ocupación hotelera y el posicionamiento valenciano. Por todo ello se han manifestado a favor de albergar encuentros en numerosas ocasiones. Tanto el actual equipo de gobierno como el anterior.

A nivel federativo, por otra parte, también se han mojado reivindicando la importancia de que Valencia esté. Así lo confirmó el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, que señaló que la Federación Española «quiere que el Nou Mestalla sea sede», además de señalar que él cree que así ser. Por último, también se ha ‘mojado’ el Consejo Superior de Deportes (CSD), o lo que es lo mismo, el Gobierno de España.

Con todos los actores valencianos y españoles esperando a que la candidatura valenciana, que pende de un hilo, pueda materializarse , la pelota continúa en el mismo tejado que ha estado siempre: en el del Valencia CF, que según El Desmarque envió un correo ofreciéndose a firmar un ‘Stadium Agreement’ de la FIFA (que refleja el tiempo y forma en el que el club se compromete a tener listo el Nou Mestalla) que llevan meses negándose a firmar si la propia FIFA soluciona una serie de puntos que otros clubes también han solucionado.

Un trámite que, en todo caso, va independiente de las negociaciones con el Ayuntamiento para recuperar los beneficios urbanísticos y que una vez se firme el compromiso con FIFA serán mucho más urgentes de conseguir para poder ayudar a financiar lo que queda de la obra. Son días clave para mantener vivas las opciones de Mundial o para lapidarlas del todo.