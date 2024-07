El mercado le cierra caminos a Mamardashvili

Mamardashvili cayó eliminado contra España pero su Eurocopa quedará grabada como una de las grandes exhibiciones en la historia del torneo. Turquía, República Checa, Portugal y España todavía tienen ‘pesadillas’ con algunas de las paradas del meta georgiano que además disputó el torneo en una situación de máxima presión. Consciente de que el Valencia está a la espera de una posible oferta por su figura y que hay muchos clubes que andan tras su pista, la tensión del escenario no ha podido con él, sino todo lo contrario. El georgiano ha mostrado todas sus virtudes y ha dejado claro que es un portero preparado para defender la portería de clubes que aspiran a todos los títulos, pero por el momento nadie ha hecho una oferta por su figura y el Newcastle en las últimas horas ha firmado un portero.

Giorgi Mamardashvili, al final del Georgia-Portugal. / La Presse / AP

¿Cuál es la situación de Mamardashvili en el mercado?

Giorgi es sin duda uno de los porteros del momento. Por edad, proyección y porque el Valencia CF no ve con malos ojos una venta importante si alguien llega con alrededor de 40 millones. Esa cantidad sin embargo nadie la ha puesto todavía sobre la mesa y lo cierto es que aunque Mamardashvili tiene nivel para jugar en cualquier club, el contexto del fútbol europeo no ayuda a que uno de los grandes se pueda lanzar a por él. Y en los de escalón intermedio no hay tantos con ese músculo financiero. Empezando por la Premier League, el Manchester City sin ir más lejos tiene a Ederson, un portero que ‘parando’ no deja tantas imposibles como Giorgi, pero que encaja, también su suplente, en la filosofía Guardiola, quien seguirá el próximo curso. Para Pep es clave el juego de pies y es la primera piedra angular de su proyecto. Por todo eso, el georgiano no tiene sitio en el Etihad.

Por su parte, el Arsenal tiene una situación similar. Para Arteta es tan importante la salida desde el portero como para el técnico de Santpedor. Con Raya dándole resultado, más allá de algún fallo puntual, es evidente que los dos que más cerca han estado de ganar la Premier en la 2023/2024 y la 2022/23 están fuera de esa batalla.

En el resto de los equipos no tiene tanto que ver con las condiciones de Mamardashvili, sino con la situación del club concretamente. Uno de los grandes de la temporada, el Aston Villa, tiene al Dibu Martínez y más allá de su nivel, que es notable, el cuadro de Birmingham no piensa a estas alturas de mercado hacer una gran inversión por un portero teniendo esa posición de titular cubierta. Con el Tottenham lo que sucede es que el pasado verano ya realizó una inversión de cerca de 20 millones en Vicario (Empoli) y con muchas zonas que corregir no van a ir a por otro cancerbero titular con las cifras que cuesta el traspaso de Mamardashvili.

Dibu Martínez contra el Lille en Europa League / SD

El Manchester United con Onana o el Chelsea con Robert Sánchez también han hecho inversiones fuertes recientemente y no consideran prioritaria la portería y menos con las cifras de mercado del georgiano. Por último, la ventana del Liverpool es la única que podría abrirse en caso de una posible salida de Alison, veterano y a quien está llamando el fútbol saudí. Más aún después de que el Newcastle haya pagado alrededor de 40 millones de euros por Vlachodimos, del Nottingham Forest, un traspaso que encaja dentro de la filosofía de los equipos Premier de pagarse mucho más entre ellos y no apostar tanto por los de fuera, como es el caso del Valencia con Mamardashvili.

En el resto de países sucede algo similar

El Bayern siempre ha seguido de cerca a Mamardashvili en las últimas ventanas, pero el portero del Valencia CF lo tiene claro. «El Bayern sigue teniendo al mejor portero del mundo. Por lo tanto, actualmente no es posible ir allí. Solo iría allí si voy a jugar. Si no juego, entonces no», aseguró el guardameta, que tiene claro que su destino será para tener un rol de protagonista, no para ser un segundo a bordo.

En Italia por su parte, la Juventus tiene en el punto de mira a Michele Di Gregorio, del Monza, quien estaría ya firmado. Szczesny por su parte abandona la entidad. En el Inter de Milán ha llegado Josep Martínez, de Alzira, mientras que también tiene como titular a Sommer. Y el Milan no va a hacer una gran inversión ya que cuenta con Maignan. Por último, el PSG es otro de los ‘grandes’ de Europa en estos momentos pero con Donnaruma tiene claro que no va a hacer apuestas fuertes en el mercado. En definitiva, el nivel de Mamardashvili es indiscutible, pero tiene que aparecer algún club para atacar su fichaje.

Josep Martínez con el Genoa / Instagram

