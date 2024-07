Portazo de Mamardashvili al Bayern

Con Georgia ya eliminada de la Eurocopa, empieza el periodo vacacional de Giorgi Mamardashvili antes de unirse a la pretemporada del Valencia. Porque todo hace indicar que ningún equipo vaya a pagar en los próximos días lo que el Valencia pide por el georgiano. Y es que el meta de tan solo 23 años ha sido el mejor portero de la Eurocopa batiendo récords de paradas y llevando a su selección por primera vez a la fase final de la Euro, y a los octavos. Su cotización ha subido, y los equipos que le quieran van a tener que estirarse.

Con todo ello, España superó a Georgia para acceder a cuartos en un partido en el que, a pesar de los cuatro goles que encajó Giorgi, volvió a ser clave para mantener en el partido a su selección mientras pudo, una nueva actuación que le valió volver a centrar los focos tras el partido, siendo preguntado por su futuro. Se ha hablado mucho del Newcastle, pero uno de los equipos que más interés puso en el cancerbero valencianista fue el Bayern de Múnich, que todavía cuenta con Manuel Neuer bajo palos defendiendo la portería del Allianz Arena a sus 38 años.

Un Neuer del que Giorgi reconoció que "es el mejor portero del mundo", la razón por la que a día de hoy no haría las maletas de Valencia a Alemania. "El Bayern sigue teniendo al mejor portero del mundo. Por lo tanto, actualmente no es posible ir allí. Solo iría allí si voy a jugar. Si no juego, entonces no", aseguró el guardameta.

El interés viene de lejos

Como el propio Mamardashvili reconoció, el pasado mercado de verano ya estuvo cerca de marcharse al conjunto bávaro. "Mi transferencia al Bayern de Múnich estuvo a punto de concretarse el verano pasado. Mi agente viajó con mi padre a Múnich para buscar un apartamento. Pero, hasta donde yo sé, al final se negaron a pagar 35 millones por mí", apuntó.

Lo que parece claro es que ahora el precio es más de esos 35 'kilos' y después de la Euro que ha firmado Mamardashvili su valor de mercado ha aumentado notablemente. Recordemos que, según la web de referencia en tasación de jugadores, Transfermarkt, el portero del Valencia es el más valorado de LaLiga con 35 millones, y el quinto del mundo a sus tan solo 23 años.