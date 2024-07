Rafa Mir, cada vez más cerca del Valencia CF

Por segundo verano consecutivo, el mercado de fichajes en clave Valencia CF vuelve a estar pautado en su gran mayoría por un nombre: Rafa Mir. El delantero del Sevilla es objeto de deseo del club de Mestalla y petición de Rubén Baraja desde hace ya varios meses. Tras las dos últimas ventanas de traspasos, en verano y en enero, fallidas, el culebrón se ha reactivado pero ahora con más posibilidades que nunca de concluir con Rafa Mir vistiendo la camiseta blanquinegra.

El acuerdo económico entre el Valencia CF y el delantero cartagenero está cerrado según adelanta 'Tribuna Deportiva'. Esa es la parte fácil de la ecuación teniendo en cuenta que Rafa Mir lleva desde al año pasado queriendo regresar a la capital del Turia, donde ya pasó varios años en su etapa de formación. El único escollo hasta ahora ha sido el Sevilla, que no ha bajado en ningún momento sus pretensiones económias y, entre el salario, la amortizacion y una compensación por la cesión, había convertido a Rafa Mir en un jugador imposible de asumir para el Valencia.

Ahora las condiciones han cambiado ligeramente y eso acerca más que nunca al jugador a València. Según ha podido saber SUPER, el Sevilla parece dispuesto a asumir la amortización. El salario, eso sí, corre íntegramente a cargo del Valencia CF, una condición inamovible para el cuadro hispalense. Desde Sevilla, además, informan de que el futbolista perdona hasta medio millón de su salario para poder jugar en Mestalla.

La operación no está cerrada al cien por cien y quedan algunos flecos como por ejemplo la opción de compra. Ambos clubes están dispuestos a incluirla una vez finalice el periodo de préstamo, pero la cuantía de la misma es lo que puede determinar si la operación sale adelante o se termina cayendo. Todo apunta a una opción de aproximadamente cinco millones de euros, por determinar todavía si es obligatoria o no. La situación económica del Valencia hace que el club sea algo reacio a comprometerse, aunque el mencionado precio podría ser visto con buenos ojos. Mientras no esté cerrado por completo, todas las partes continúan negociando.

Así, la realidad es que Rafa Mir está muy cerca de ser el segundo refuerzo del verano si Sevilla y Valencia no vuelven a encallarse en las conversaciones como ha sucedido en las dos ocasiones anteriores.