Así está la actualidad del Valencia este miércoles: Se mueve el mercado en Mestalla

La UEFA Euro 2024 se acerca a sus eliminatorias finales y el mundo del fútbol se prepara para el inicio de las pretemporadas. De hecho el Valencia CF arrancará en los próximos días el trabajo preparatorio de este verano. Poco a poco el mercado del club valencianista y, en general, se mueve para empezar a completar las plantillas una vez acabe la Eurocopa.

Rafa Mir, más cerca que nunca del Valencia

El fichaje de Rafa Mir está más cerca que nunca. El Valencia y el Sevilla ultiman la cesión del murciano en plena recta final de las negociaciones. El delantero confía en que la operación se pueda cerrar en breve para hacer las maletas rumbo a la ciudad deportiva de Paterna e incorporarse a las órdenes de Rubén Baraja cuanto antes. El deseo del jugador es que la operación se cierre antes del sábado 6 de julio (primer entrenamiento de García Pimienta) con tiempo suficiente para viajar a València y estar a disposición del Pipo el lunes 8 en el arranque del equipo valencianista.

Lee la información completa en este enlace: https://www.superdeporte.es/valencia-cf/2024/07/03/rafa-mir-cerca-valencia-104905006.html

Cömert resuelve su futuro: destino Valladolid

Eray Cömert jugará en el Real Valladolid la próxima temporada 24/25. El Valencia y el club pucelano han llegado a un acuerdo para la cesión del central. Los dos clubes ultiman los últimos flecos de la operación que convertirá a Cömert en nuevo jugador vallisoletano hasta el próximo 30 de junio de 2025. El central tenía varias ofertas interesantes encima de la mesa, pero el Valladolid ha sido el club que ha apostado más fuerte por él.

La idea es que el futbolista no arranque la pretemporada con el Valencia el viernes en las habituales pruebas médicas a la plantilla. La intención es que la cesión se cierre en breve y el futbolista comience los entrenamientos con el Valladolid. A diferencia de lo que pasa con Samu Castillejo, para Rubén Baraja no era un problema que el suizo se incorpora a los entrenamientos a la espera de resolver su futuro. Si no se hubiera cerrado el acuerdo con el Valladolid, se habría unido al grupo como uno más.

Los 'nuevos' niños de Baraja para la pretemporada

Rubén Baraja volverá a echar mano de la Academia para arrancar la pretemporada ante la falta de efectivos. La falta de profundidad de la plantilla, unida a los internacionales, los lesionados y los cecidos que han finalizado su contraato, obliga al técnico del Valencia a tirar de la cantera para completar los entrenamientos. El club y el entrenador ya han confeccionado una lista con los 'nuevos' niños que arrancarán a las ódenes del Pipo este verano. Se trata de una lista abierta provisional que puede ir cambiando a lo largo de las semanas en función de las altas y bajas del club y las necesidades del equipo. La Academia que dirige Luis Martínez, una vez más a disposición del primer equipo.

La pretemporada más importante de Almeida

Si hay un futbolista con ganas de volver al trabajo en Paterna ese es André Almeida. El centrocampista del Valencia afronta uno de los veranos más importantes de su carrera deportiva. El portugués se enfrenta a una pretemporada clave después de los problemas físicos del año pasado que le impidieron reencontrarse con su mejor fútbol. El luso va a tomarse muy en serio este mes y medio de preparación estival hasta el debut en LaLiga. Lo necesita después del calvario físico que el año pasado le apartó de los terrenos de juego durante más de cinco meses y le dejó sin protagonismo en el equipo la temporada pasada: 18º jugador de la plantilla en minutos. El objetivo de André es coger el ritmo, ganar en confianza con buenas sensaciones y alcanzar la continuidad que le permita obtener su mejor versión. Rubén Baraja lo echó de menos el año pasado y lo espera con los brazos abiertos. Es el verano perfecto para engancharse al equipo.

Catalá y la Ministra Alegría hablan sobre el nuevo estadio y el Mundial 2030

La alcaldesa de València, María José Catalá, aseguró este miércoles que ella "no influye" a la hora de otorgar las licencias de obras del Nou Mestalla y explicó que "lo importante es que la candidatura" de València para ser sede del Mundial 2030 "sigue en marcha". Catalá hizo estas declaraciones tras ser preguntada por su valoración después de que el pasado viernes el Valencia confirmara su predisposición a aceptar las exigencias de la FIFA para seguir en la pugna por ser sede del Mundial 2030.

"Lógicamente, si trasladan todas las garantías que la FIFA ha pedido, podrá ser sede del Mundial 2030. El expediente definitivo se cierra el 31 de julio. Es la FIFA la encargada de trasladar cuales son las sedes y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo hasta el 31", destacó la Ministra Pilar Alegría en declaraciones a periodistas en una visita al centro de tecnificación de Beteró, en València.