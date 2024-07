Cömert resuelve su futuro: destino Valladolid

Eray Cömert jugará en el Real Valladolid la próxima temporada 24/25. El Valencia y el club pucelano han llegado a un acuerdo para la cesión del central. Los dos clubes ultiman los últimos flecos de la operación que convertirá a Cömert en nuevo jugador vallisoletano hasta el próximo 30 de junio de 2025. El central tenía varias ofertas interesantes encima de la mesa, pero el Valladolid ha sido el club que ha apostado más fuerte por él.

La idea es que el futbolista no arranque la pretemporada con el Valencia el viernes en las habituales pruebas médicas a la plantilla. La intención es que la cesión se cierre en breve y el futbolista comience los entrenamientos con el Valladolid. A diferencia de lo que pasa con Samu Castillejo, para Rubén Baraja no era un problema que el suizo se incorpora a los entrenamientos a la espera de resolver su futuro. Si no se hubiera cerrado el acuerdo con el Valladolid, se habría unido al grupo como uno más.

Cömert seguirá los pasos de César Tárrega. El canterano eligió el Pucela para acumular minutos de calidad en segunda división y volver preparado para el primer equipo. La cesión, ascenso incluido a primera, fue un éxito. Cömert repite la fórmula.