Rafa Mir, más cerca que nunca del Valencia

El fichaje de Rafa Mir está más cerca que nunca. El Valencia y el Sevilla ultiman la cesión del murciano en plena recta final de las negociaciones. El delantero confía en que la operación se pueda cerrar en breve para hacer las maletas rumbo a la ciudad deportiva de Paterna e incorporarse a las órdenes de Rubén Baraja cuanto antes. El deseo del jugador es que la operación se cierre antes del sábado 6 de julio (primer entrenamiento de García Pimienta) con tiempo suficiente para viajar a València y estar a disposición del Pipo el lunes 8 en el arranque del equipo valencianista.

Si no hay un cambio de condiciones de última hora, Rafa confía en que a la tercera vaya la vencida después de los dos fichajes frutrados en los últimos mercados de verano e invierno. Aunque las sensaciones son positivas, el jugador prefiere ser cauto teniendo en cuenta lo que pasó durante el último año. Lo mismo pasa con los clubes. El Valencia y el Sevilla son optimistas con la posibilidad de llegar a un acuerdo aunque ninguno de los dos lo da todavía por hecho. La negociación está muy avanzada, pero todavía no hay nada cerrado. Hay que esperar, aunque la predisposición de los dos clubes es máxima. Según fuentes de la negociación, se va a hacer todas las partes salen ganando.

La operación se está desarrollando en los siguientes términos pactados. Rafa Mir llegará en calidad de cedido con una opción de compra de alrededor de 5 millones de euros. El Valencia asumirá la ficha íntegra del futbolista y el Sevilla se hará cargo de la amortización (cerca de 2 millones). El murciano ha hecho el esfuerzo de rebajarse la ficha para ajustarse a la capacidad económica del Valencia. El jugador siempre tuvo claro que sus negociaciones con el Valencia nunca iban a ser un problema y desde hace semanas que da por hecho el acuerdo con el club.

Rafa Mir cumplirá un doble objetivo: fichar por el Valencia y hacerlo en los tiempos de mercado que había pautado a final de temporada cuando se marchó de vacaciones. El delantero siempre dejó claro desde las primeras conversaciones con el club que no podía esperar al cierre de mercado como en las dos últimas ventanas. Este verano no quería 'culebrón', como publicó SUPER a mediados de mayo, y es lo que va pasar si el Sevilla o Peter Lim no dan un giro de última hora a las negociaciones. Un escenario que nadie contempla porque el Sevilla necesita liberar masa salarial y deshacerse de jugadores y el Valencia está ante una oportunidad de mercado única para fichar al objetivo prioritario del mercado, reforzar la delantera y contenta al entrenador. Es el momento de cerrarlo.

El Pipo espera con los brazos abiertos al delantero después de los dos últimos intentos fallidos. Para el técnico, Rafa Mir siempre ha sido la primera opción. El entrenador y el jugador (que llegó el lunes por la noche a Sevilla por carretera desde Murcia) siempre han estado en permanente contacto telefónico. Hasta el punto que Baraja, a pregunta de SUPER en rueda de prensa, defendió públicamente al delantero en respuesta al castigo del Sevilla en la grada durante toda la segunda vuelta. Lo quiso y lo quiere. El deseado reencuentro es cosa de días. Esta vez, sí.