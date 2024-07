Bordalás, cerca de cerrar el fichaje de Peter Federico

El extremo hispanodominicano Peter Federico está a un paso del Getafe de José Bordalás después de que el Valencia no ejerciera la opción de compra. El futbolista, que tenía claro que no iba a continuar en el Real Madrid, veía con muy buenos ojos seguir en Mestalla, pero el club finalmente decidió no atacar su fichaje por la opción de compra elevada. Eso sí, el Valencia trabajó para rebajar las pretensiones del conjunto blanco por el cincuenta por cien de sus servicios, pero con el Getafe por el medio, la entidad de Florentino Pérez lo ha tenido claro y prefiere que se quede 'cerca' de casa.

Según ha adelantado el diario Marca, la fórmula de la operación todavía está por perfilarse ya que hay dudas de si es una cesión con opción de compra, una cesión normal o la compra del 50 por cien de sus servicios, aunque esta última parece que es la que cuenta con menos opciones. Peter Federico llegó al Valencia en enero ante la ausencia de perfiles en las bandas y se marchó sin anotar, aunque fue de menos a más. Llegó muy lejos del nivel que pedía la categoría pero poco a poco fue entrando en los planes del Pipo, acabando incluso como titular y dejó buenos partidos como el del Camp Nou, donde incluso llegó a asistir y provocar un penalti.

Ahora, un viejo conocido de la parroquia valencianista como es José Bordalás tendrá oportunidad de seguir puliendo un futbolista con proyección, con mucha capacidad de aprendizaje y que sabe escuchar. En el Getafe además esta temporada, y las últimas en general, ha costado precisamente encontrar perfiles de ese tipo. Jugador de banda, que encare y que permita al técnico instalarse en campo contrario con facilidad. Solo Greenwood este curso se ha mostrado como el jugador diferencial que es, pero el Getafe lleva tiempo necesitando más recursos por las bandas y Peter Federico espera poder aportar eso a la afición del Coliseum.