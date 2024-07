"Espero que hayan más renovaciones"

Hugo Duro, horas después de que se hiciese oficial su renovación hasta 2028, pasó por los micrófonos de VCF Media Radio para analizar un acuerdo que le inunda de felicidad. El delantero seguirá defendiendo la elástica valencianista cuatro año más y no pudo ocultar la emoción que siente por continuar en la que considera su casa. De hecho, espera que no sea la última. Quiere dejar huella en el Valencia a toda costa. “Esperemos que haya más. Aquí en Valencia, desde que vine, me he sentido muy querido por la afición, por los trabajadores del Club, compañeros… el poder seguir aquí muchos años me hace muy feliz. Me encanta estar en Valencia, se está genial, jugar en el Camp de Mestalla es un lujo que pocos jugadores pueden decir y, para mí, me hace muy feliz”, dijo.

Tres años después de su aterrizaje en Mestalla, Hugo Duro ha pasado por un sinfín de experiencias que han curtido al jugador y a la persona que se ha convertido en una referencia en el valencianismo. El ‘9’, a sus 21 años de edad, llegó sin horas de vuelo en el fútbol profesional y tras pasar por las filas del filial del Real Madrid, pero dispuesto a aprovechar la oportunidad a toda costa. No solo no la dejó escapar, sino que tiene la posibilidad de seguir dando alegrías al feudo de Mestalla, mínimo, hasta 2028. Siempre, con el objetivo de mejorar. “Ha cambiado tanto en 3 años, pero para bien. Las cosas están yendo bien, esperemos que vayan a mejor, siempre se puede mejorar, y estoy muy feliz de estos 3 años que llevo aquí, espero que se hagan cortos y que, de momento, tengo muy buen recuerdo de Valencia”.

Su mejor recuerdo, de hecho, habita en una noche que pudo ser histórica para el valencianismo. Su aportación fue determinante para soñar con levantar la Copa del Rey. Sin embargo, no es el único. “Mi ‘top 1’ es el gol de la final de Copa del Rey. Ese momento lo llevo hasta tatuado. Es un momento único y me gusta mucho. Mi ‘top 2’ sería el partido que debuto contra el Real Madrid CF y meto gol. Me impresionó mucho. Mi ‘top 3’ sería en cuartos de final del primer año que metí gol y asistencia y salí en Mestalla por primera vez ovacionado. Ese momento me quedé sin palabras”. Un reconocimiento procedente de una afición por la que siente devoción absoluta. “Una de las razones por las que me enamoré de Valencia fue por la afición y Mestalla. Ojalá disfrutemos mucho juntos y que sigan coreando mi nombre que mola mucho”.

Ganas de más

Más maduro y curtido en el Valencia, Hugo Duro pone el listón alto tras asumir la responsabilidad de coger el ‘9’. Un dorsal que le gusta desde que empezó a darle patadas a un balón. “Siempre me ha gustado. Es verdad que es una responsabilidad, pero a la larga me gusta mucho. Queda muy bonito en la camiseta. Le decía a mi padre que me gustaría ser el ‘9’ del Valencia CF, por lo menos en la camiseta, luego en el campo me lo tenía que ganar. Ha salido buen año y todos hemos salido contentos”. Ahora, los trece goles sumados en la 2023/24 son una motivación para superarse a sí mismo. “Hay que tener ambición y si este año he metido 13 goles, hay que marcarse el objetivo de, como mínimo, igualarlo e intentar superarlo”.