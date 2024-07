"La FIFA y la RFEF serán cómplices de la Coseta Nostra: Los presuntos delitos de prevaricación que se pueden cometer en el pleno del 23 de julio"

Para el ex Vicepresidente del Valencia, ejecutivos del Valencia CF, asesores del Ayuntamiento, ex ejecutivos del club y ahora responsables políticos de la candidatura, concejales, etc. han participado en reuniones donde se ha intentado concertar un acuerdo urbanístico que contentará a Peter Lim para que esté diera la orden de firmar el documento de la candidatura de Valencia, en lo que sería un "prevaricación de libro".

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha enviado esta misma mañana un escrito al Presidente de la FIFA, a los presidentes de las Federaciones de fútbol de España, Portugal y Marruecos, y a los miembros españoles del comité organizador del Mundial 2030, donde les informa del gravísimo riesgo de haber participado en un presunto delito de prevaricación, al concertar junto con concejales, políticos y asesores, un acuerdo urbanístico que debería aprobarse en el pleno del Ayuntamiento de Valencia para que Peter Lim aceptará firmar el documento definitivo de la candidatura de nuestra ciudad al Mundial de Fútbol de 2030.

Miguel Zorío es conocedor de las presiones que están recibiendo algunos de los 20 concejales que están aguantando el tipo para frenar este despropósito, que de llevarse a cabo, terminaría con la vida del Valencia CF, y haría todavía más rico a Peter Lim.

La próxima semana, Miguel Zorío ampliará su denuncia en Fiscalía contra Peter Lim, con los hechos, llamadas y reuniones de los que ha tenido conocimiento, y que nos meten de hecho en lo que he venido denominado la Coseta Nostra del Mundial 2030.

“En esta ciudad, el Ayuntamiento parece que no se quiere enterar que hay 20 concejales que se han opuesto frontalmente a aceptar el chantaje de Lim. No es aceptable que se diga que seguimos en la carrera para conseguir un partidito del mundial, después de que Peter Lim ordene enviar un email fuera de tiempo y con condiciones leoninas, pero siga sin poner encima de la mesa los más de 200 millones de euros que cuesta terminar el Nou Mestalla en condiciones. Veo demasiadas e inexplicables prisas” ha denunciado el es Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío.