Así está el mercado en clave valencianista

Parecía que este verano no íbamos a tener el clásico culebrón Rafa Mir, pero cuando parecía todo acordado, un nuevo giro en la negociación ha obligado a posponer la 'fumata blanca'. Con Sevilla y Valencia ya de acuerdo, el principal escollo en las últimas dos operaciones abortadas a última hora, y con el delantero ya haciendo las maletas para regresar a la Capital del Turia, un desentendimiento entre el representante de Mir y la dirección deportiva del club hispalense va a retrasar el acuerdo.

La operación no peligra, pero el punta cartagenero no estará a disposición del míster esta semana, como estaba previsto y así lo deseaba Baraja. Pero esto ha hecho que la negociación por Rioja se quede en 'stand-by', ya que el Valencia quiere cerrar al '9' antes de enfrascarse en una nueva negociación.

Mientras, en el apartado de salidas Eray Cömert y Cristian Rivero están ultimando sus salidas a Valladolid y Albacete, respectivamente. El suizo tenía más ofertas de Primera como la del Espanyol o la UD Las Palmas, pero finalmente se ha decantado por los pucelanos. En el caso del guardameta, se marchará cedido a la categoría de plata para disfrutar de minutos y competitividad en el fútbol profesional.

También se esperan novedades con Hugo González, al que se le busca salida en forma de préstamo, y cuyo destino sería la SD Eibar, tal y como apunta Tribuna Deportiva.

Peter Federico no seguirá en Mestalla

El extremo hispanodominicano Peter Federico ha cerrado su fichaje por el Getafe de José Bordalás después de que el Valencia no ejerciera la opción de compra. El futbolista, que tenía claro que no iba a continuar en el Real Madrid, veía con muy buenos ojos seguir en Mestalla, pero el club finalmente decidió no atacar su fichaje por la opción de compra de 2 millones por el 50%. Eso sí, el Valencia trabajó para rebajar las pretensiones del conjunto blanco por el cincuenta por cien de sus servicios, pero con el Getafe por el medio, la entidad de Florentino Pérez lo ha tenido claro y prefiere que se quede 'cerca' de casa.

Campanas de renovación

Por su parte, Hugo Duro anunció su renovación por todo lo alto hasta 2028. Al más puro estilo Fórmula 1, y con la ayuda de Antonio Lobato y el Circuit Ricardo Tormo en Cheste, el delantero confirmó así su nueva vinculación con los de Mestalla después de una temporada estelar a las órdenes del Pipo.